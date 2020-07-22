بـ "صور عفوية وفوتوسيشن".. سوسن بدر تحتل "جوجل ترند"

علاقات و مجتمع

شغف جمهورها بإطلالتها وأخبارها، تسبب في احتلال سوسن بدر "جوجل ترند" في مصر من حين لآخر، وتصدر أخبارها محرك البحث، وسط تداول واسع لجلسات تصويرها وأحدث ظهور لها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة "فيس بوك" و"إنستجرام" و"تويتر".

"هن" رصد أبرز الصور وراء تصدر سوسن بدر "جوجل ترند" في 2020، خلال الفقرات التالية.

إطلالة شبابية و"فوتو سيشن" في الساحل الشمالي

بفستان فضفاض منفوش باللون الأزرق، أطلت الفنانة في أحدث جلسة تصوير لها بعدسة ومكياج خبيرة التجميل رشاد بالساحل الشمالي، مفاجئة جمهورها بظهورها بشعر أسود.

جاء ذلك عقب ظهور "بدر" بشورت "جينز" غير منقوش، و"توب كات" فاتح اللون، مع شعرها القصير الذي يجمع بين الأبيض والرمادي الفاتح، مرتدية في إحدى الصور المتداولة نظارة شمسية متوسطة الحجم، بينما أطلت في صورة أخرى بنظارة طبية خلال اصطحاب كلبها معها، في إطلالة شباية خلال استمتاعها بالأجازة الصيفية.

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سوسن بدر مع حفيدتها

وفي الشهر الماضي، أطلت الفنانة بلون شعر مختلف، بصحبة حفيدتها حيث تخلت عن الشعر الأبيض الخالص التي برعت به طيلة العام السابق، واعتمدت على درجات البنى المختلفة مع الأبيض، بينما ظهرت حفيدتها بخصلات شعر حمراء من الأمام، معلقة: "أنا وملك حفيدتي عملنا شعرنا أخيرًا، وملك قررت تضرب اللون ده".

"من الشباب للشيب".. سوسن بدر تبرز تغيير شكلها على مر الزمان

وخلال الشهر نفسه، فاجأت سوسن بدر متابعيها بإطلالة "كاجوال" من بنطلون جينز وقميص أبيض في جلسة تصوير، محتفظة بشعرها الأسود، مع وضع صورة سابقة لها في مقتبل العمر، مقارنة بين شكلها الحالي وفترة شبابها، معلقة: "دى أنا فى أول مشوارى، وكنت يادوب بحاول، ودى أنا برضه وأنا لسه باحاول".

كواليس "الخطوبة المزيفة" لسوسن بدر بفستان منفوش وعقد لولي

إطلالة كلاسيكة بفستان فضفاض أزرق اللون مُزين بنقوش بسيطة، وعُقد قصير من اللؤلؤ، تسببت في اعتقاد جمهور الفنانة سوسن بدر خطبتها رسميا، وسط تداول صورها بتلك الأزياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتساؤل عن تفاصيل ارتباطها في ظل انتشار فيروس كورونا، وهو ما نفته الفنانة في تعليق عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

والصور التي انتشرت بعدسة الشاب مارك ماجد داوود، الذي التقطها في 2019، خلال حضور الفنانة مهرجان "تري كور" الفرنسي الدولي للأفلام القصيرة، في دورته الـ21 المنعقد بالجامعة البريطانية، والذي روى حينها لـ"الوطن" كواليس مشاركتها في الفعالية الفنية، قائلًا: "أول ما دخلت أوضة الـ(VIP) الناس قامت من مكانها، وراحت تبوس إيدها"، في إشارة إلى احترامهم لشخصيتها وتقديرهم لتاريخها الفني الحافل بالإنجازات والأدوار الفنية المؤثرة في الفن المصري، متابعًا "عندها هيبة مش عادية، والكل بيعاملها كأنها سلطانة أو ملكة".