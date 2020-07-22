عدم الانتظار حتى يجف.. أخطاء في استخدام معقم اليدين

صحة

معقم اليدين أصبح شيئا أساسيا نعتمد عليه كل يوم للوقاية من فيروس كورونا وتعقيم اليد وأشياء مختلفة به للتخلص من الفيروسات، ولكن هناك شروطا يجب التقيد بها عند استخدام معقمات اليدين لتكون فعالة في الوقاية من فيروس كورونا، ومن ضمن هذه الأخطاء كما ذكرها موقع "health line".

عدم استخدام كمية كافية من المعقم

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام كمية كافية من معقم اليدين.

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تعتبر الطريقة الصحيحة لاستخدام المعقم، هي أن يغطي اليدين بالكامل ومن جميع الزوايا، ولا بأس في استخدام كمية فائضة عن الحاجة من المعقم، فالزيادة في هذه الحالة أفضل من النقصان، ويجب فرك اليدين بالمعقم بشكل جيد من راحتي الكفين إلى ظهر اليدين وبين الأصابع لمدة لا تقل عن 20- 30 ثانية.

عدم انتظار المعقم حتى يجف

يجب فرك المعقم بشكل جيد حتى يجف على يديك، وإذا لم تفعل ذلك فقد يزول عن يديك في حال ملامستك لسطح ما، ولن يعطيك المعقم الفائدة المرجوة.

عدم تخزين المعقم بشكل جيد

ينصح بعدم وضع المعقم في الأجواء الحارة لأنه يحتوى على نسبة عالية من الكحول مما يزيد من خطر اشتعاله.

الاعتماد كلياً على المعقم

يعتقد الكثيرون أن معقم اليدين هو الوسيلة الأفضل للوقاية من الفيروسات والبكتيريا، لكن الحال لا يكون كذلك دائماً، والأفضل غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20-30 ثانية كلما أمكن ذلك، حيث أن الأوساخ والشحوم وبقايا الطعام لا تزول باستخدام المعقم.