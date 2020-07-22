تربطها علاقة سابقة بزميل له.. من هي "تايلور" صديقة رياض محرز الجديدة؟

علاقات و مجتمع

بعد انفصال دام لشهور بسبب خيانة زوجته، ظهر من جديد النجم الجزائري رياض محرز، المحترف في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للمرة الأولى برفقة صديقته الجديدة.

ووفقا للصور التي نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، بدا محرز وصديقته الجديدة والتي تدعى تايلور، منسجمين خلال تجولهما أمس الاثنين، في أحد شوارع مدينة مانشستر.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن محرز البالغ من العمر 29 عاما، تجول بسيارته الفارهة برفقة تايلور، لكنهما تصادفا بزميله في نادي مانشستر سيتي، الفرنسي بينجامين ميندي.

وتايلور ابنة الـ 22 عاما، هي عارضة أزياء وابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة داون وارد.

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لدى "تايلور" أكثر من 300 ألف متابع على إنستجرام، وكانت تجمعها علاقة سابقة بالنجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، زميل محرز، في مانشستر سيتي.

جمعت "تايلور" علاقة صداقة باللاعب الجزائري، في البداية لفترة طويلة قبل انفصاله عن زوجته وارتباطه بها.

دعمت اللاعب، خلال مشاركته مع فريقه في مباراة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر يونايتد.

تبلغ ثروة والدتها 42 مليون جنيه استرليني، والتي تزوجت من لاعب كرة القدم المعتزل، آشلي وارد.

لديها 3 شقيقات، هُن داربي وتشارلي وأستون.

وارتبط محرز، بتايلور بعد انفصاله عن زوجته ريتا (25 عاما) التي أنجبت له ابنتين.