تزوجت 3 مرات ولم تُرزق بأطفال.. لقطات من حياة هياتم في ذكرى ميلادها

علاقات و مجتمع

بدأت الرقص وهي لم تتجاوز العشرين من العمر وذلك في الأفراح وحفلات الزفاف الشعبية في الإسكندرية وسرعان ما لمع نجمها، فانتقلت إلى القاهرة للعمل في كازينوهات القاهرة الليلية، حيث اشتهرت بعد ذلك، وتألقت داخل السينما بالعديد من الأدوار والتي ربما حصرها جمالها وأنوثتها الطاغية في أدوار الإغراء، هي الفنانة هياتم.

ويتزامن اليوم 22 يوليو، ذكرى ميلاد الفنانة هياتم، ويُقدم "هُن" لقطات من حياتها خلال السطور التالية.

أزواجها

لم تُعلن هياتم في البداية إلا عن زيجتها من محمود الخواجة نجم نادي الزمالك السابق، خلال فترة الثمانينيات، إلا أن الزواج لم يستمر إلا فترة قليلة، ولم يُثمر عن إنجاب أطفال.

وعلى الجانب الآخر، أكدت الفنانة خلال لقاءها ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، أنها تزوجت 3 مرات، ولم تُنجب على الإطلاق، وذلك لانشغالها بالفن.

Advertisements

إطلاق اسمها على شارع بالإسكندرية

أطلق اسمها في الثمانينيات، على أحد شوارع الإسكندرية القديمة، في حي شرق بجوار كوبري ستانلي، في إشارة إلى أنه الشارع الذي ولدت فيه الفنانة، وانطلق مشوارها الفني منه.

وتداول النشطاء، 3 قصص عن تسمية الشارع، بذلك اللقب، فقالوا إن شهرة الشارع بهياتم كان نسبة إلى إحدى السيدات اللاتي كن تسكن فيه وتدعى "هياتم الهبو".

أما الرواية الثانية، فكانت شهرة الشارع بإقامة سيدة تدعى هياتم الديناري، موائد رحمان فخمة في الإسكندرية، واسمها الأصلي هو "هياتم شنتوح" ونسبت إلى شخص يدعى "الديناري باشا" قيل إنه صاحب محالج أقطان شهيرة، وذلك في ثلاثينيات القرن الماضي.

وجاءت الرواية الأخيرة، أن سبب تسمية الشارع كان لأنه مسقط رأس الفنانة "هياتم"، التي عملت لمدة 6 سنوات كراقصة وانتقلت إلى العمل في المسرح والسينما.