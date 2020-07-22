يُصنع منه الباتون ساليه.. أضرار الإفراط في الكمون

صحة

يعد الباتون ساليه بالكمون، واحد من أشهر المخبوزات والـ "سناكس" التي يعتمد عليها الكثير خلال يومهم، فضلًا عن تواجده بشكل أساسي لدى البعض على طاولة الإفطار.

وعلى الرغم من تنوع نكهات الباتون ساليه، إلا أن الباتون ساليه بالكمون يعد أشهرهم والأكثر انتشارًا، والذي يعتمد على حشو وطعم ونكهة، بل ورائحة الكمون أيضًا.

وأمس أثارت جملة "باتوباليه بالسمسم".. التي قالها مغني المهرجانات الشعبية، حمو بيكا سخرية الكثيرين، بعد خطئه المتكرر عدة مرات في نطق كلمة "باتون ساليه"، حتى أصبح الفيديو الأكثر تداولا على مدار الساعات الماضية لحمو بيكا، وهو يغني هذا المقطع بشكل خاطئ.

ويرصد "هُن" أضرار الإفراط في الكمون المُستخدم في صناعة الباتون ساليه، وفقًا لما ذكره موقع news beezer:

يساعد على تقليل مستويات السكر في الدم، مما يؤدي للعديد من المضاعفات لمرضى السكر.

يعمل على اضطرابات في الجهاز الهضمي، وقد يسبب قرحة معدة، نتيجة طرده للغازات إلى الجهاز الهضمي.

قد يؤدي الإفراط في الكمون إلى الإجهاض، أو تحفيز الولادة المبكر بشكل يضر بصحة الجنين.

يؤثر الزيت الموجود في بذور الكمون سلبًا على وظائف والكلي، وقد تؤدى إلى تلف ذلك العضو الحيوي في جسم الإنسان.

يؤثر على الدورة الشهرية للفتيات، فيجعلها أكثر غزارة.

طريقة عمل باتون ساليه بالكمون

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مقادير باتون ساليه بالكمون

ثلاثة أرباع كوب ماء

ثلاثة أرباع كوب زبدة

3 كوب دقيق

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة كمون حب

لبن

بيضة

فانيليا

ملح

طريقة عمل باتون ساليه

اخلطي الدقيق والخميرة والسكر والملح والكمون والزبدة ثم ضيفي الماء وقلبي حتى تحصلي على عجينة واتركي العجينة لتتخمر.

شكلي العجينة لكرات صغيرة ثم شكليها لأصابع ثم اخفقى البيض مع الفانيليا واللبن وادهني به الباتون ساليه.

رشي على الوجه الكمون ثم ادخلى الباتون ساليه الفرن حتى تمام النضج.