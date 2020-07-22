"أنا ابنى فنان".. مبادرة لتنمية مهارات الأطفال ذوي الهمم

علاقات و مجتمع

شعرت نانسي الشيمي، بضرورة أن يكون لها دور في خدمة الأطفال من ذوي الهمم وتنمية مواهبهم لذلك اطلقت مبادرة "أنا ابنى فنان"، لدعم وتنمية مواهب الأطفال بالرسم والرياضة والموسيقى وغيرها.

"أطفالنا ذوي الهمم جزء لا يتجزأ من حياتنا ⁦وإعاقتهم ليست نهاية العالم ⁦قد تكون بداية عالم يحتاج للاكتشاف"، بهذه العبارة بدأت نانسى سعيد الشيمى، حديثها لـ "هُن"، معبرة عن أسباب التفكير في المبادرة التي خصصتها للأطفال ذوي القدرات الخاصة.

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نماذج مختلفة في حياتها للأطفال وأمهاتهم، جعلتها تفكر في كيفية رسم البسمة على وجوههم، "محدش بيختار أولاده علشان كده فكرت أزاى نستغل الأطفال ونحاول نعوضهم عن تعبهم والآلام اللي بيشعروا بيها".

قررت "نانسى" إطلاق أكاديمية "vibes"، منذ شهرين، وعن أسباب اختيار اسم الأكاديمية، قالت "لأن المكان بيشع طاقات مختلفة منها الفنية، والرياضية، علمية، لو اهتمنا بالأطفال دي أكيد هيعملوا حاجة مختلفة للمجتمع"، حسب حديثها لـ "هُن".

لم تكتفي "الشيمي"، بتنمية قدرات الأطفال فقط بل حرصت على تقديم الدعم المادى للذين يبحثون عن المساعدات منهم، "نسبة من أرباح المبادرة هتروح للأطفال ذوي القدرات غير القادرين ماديا".

نانسى: بنقدم أنشطة مختلفة في المبادرة منها الموسيقى

جلسات تخاطب وباليه وموسيقى، من أبرز الأنشطة المقدمة خلال المبادرة للأطفال ذوي الهمم، التي حرصت على تواجدها من ضمن أنشطة المبادرة، "اتمنى نجاح المبادرة وأنى أقدر أساعد الأطفال وأنمى قدراتهم ونفسى نقدر نعالج حالات من خلالها".