صاحبة واقعة الساحل تكشف لـ"هن": "اتخانقوا مع ست كبيرة قبلي وزعلوا أننا صورنا اللي حصل"

علاقات و مجتمع

واقعة انتشرت تفاصيلها وأحداثها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك أحد المواطنين ويدعى "مصطفى حسن" مقطع فيديو لا يزيد عن 10 دقائق يوثق ما حدث لزوجته من اضطهاد وعنصرية، بعدما قامت إحدى السيدات بمحاولة منعها من السباحة بالمسبح بسبب ارتداء الزوجة المايوه الشرعي والحجاب، بحجة أنه يؤذي العين.

الواقعة الشهيرة التي عُرفت بأزمة الساحل الشمالي، تكشف عن كواليسها بطلتها السيدة ياسمين سمير.

وتقول زوجة صاحب مقطع الفيديو، أن الأمر حصل بمحض الصدفة حتى أنهم لم يعلموا أن هناك من وثق ما حدث بكاميرا هاتفه.

وأكدت "ياسمين"، خلال حديثها لـ "هُن": "اليوم ده نزلنا متأخر أصلا نعوم، وقتها عرفنا أن كان فيه ست كبيرة نزلت ببوركيني، وبدون حجاب قبل مننا، وضايقوها جدا، وقالت لبنتها وابنها اللي حصل، وكانت متأثرة جدا أنهم طلبوا منها الطلوع بسبب البوركيني".

وتابعت: "بنتها هي كمان لابسة بوركيني زيي بس من غير حجاب قالتلي هنزل اشوف هيعملوا معايا زي ماعملوا مع ماما ولا لاء، َكمان نزل معاها أخوها، وده نفس الوقت اللي نزلت فيه أنا وجوزي وبنتي".

واستطردت السيدة: "أنا قريت اللايحة كويس جدا ومش مكتوب أن البوركيني ممنوع، لكن اتفاجئت بأن فيه سيدة بتزعق وعاوزاني اطلع قدام بنتي وجوزي، وبتقولي شكلكم وحش والبوركيني قطن أو ملبوس تحته قطن، وكل الكلام اللي اتشاف في الفيديو ده".

وتابعت: "أنا بنزل كدة في أمريكا واليونان وأول مرة أشوف العنصرية دي هنا، خصوصا أن فرد الأمن كان محتد جدا في الكلام معانا".

Advertisements

وعن مقطع الفيديو، أكدت أنها فوجئت أن شقيق النزيلة الأخرى هو من قام بتصويره.

وعن لجوءها للقانون، أوضحت أنها لم تتخذ تلك الخطوة حتى الآن: "أنا وجوزي بس طلعنا للرائد المسؤول وقالنا إننا مكسرناش اللوايح أصلا واعتذر".

وأكدت أنها لم تتوقع ردود الأفعال حول المقطع والدعم الهائل الذي تلقته، حتى أن بعض من شاهد الواقعة قاموا بالاعتذار لها نيابة عما حدث معها: "لكن اللي عملوا معايا كدة معتذروش وكمان زعلوا من الفيديو اللي اتنشر وعاتبونا تاني يوم على البحر".

واختتمت السيدة "سميرة" حديثها مع "هن" قائلة: "مش حابة أبدا أن العنصرية دي تستمر بينا".

وحكى "مصطفى" زوج السيدة، تفاصيل الواقعة التي وثقها بالفيديو قائلًا: "طبعا كل الناس اللي عرفانى عارفة أنى مش بتكلم أو بعلق كتير على حاجة بس حصلت معايا النهاردة.. مشكلة أنا شايف أنها ماينفعش نسكت عليها عشان دى هتكون مثال لنا ولأخواتنا وزوجاتنا ولأجيال ورانا كتير ولازم الناس دى تتغير ويكون لها عقاب زي ما ابتدينا نتغير ونغير عقول ناس كتير ومرضى كتير فى مجتمعنا".

وأضاف: "ده مثال واقعي حصل لمراتي النهاردة وأنا معاها فى pool فى قرية بالساحل، لقيت سكان جايين يقولولها واحنا فى الماية ماينفعش تنزلى باللبس ده أو بالمايوه ده!! قالت ليه بكل استغراب وخوف كما لو كانت عملت حاجة غلط" متابعًا: "واحدة عندها شاليه زيها زي أي حد وييجى ناس يقولوا لها اخرجى عشان أنتى لابسة مايوه شرعى ومضايقة عيوننا بيه!! هنا كله لابس بيكينى أو one piece".

وقال: "أنا شايف اللي حصل ده عنصرية زيهم زى اللي بيقولوا للي لابسة لبس قصير ماتلبسيش وأكيد دول اللي برده عندهم عنصرية اللون والدين!! ياريت كل واحد يبقى فى حاله إحنا فى 2020، يا ناس كفاية جهل".