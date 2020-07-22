تنتظر مولود برج "الحمل" من الجمعة 17 إلى الخميس 23 تموز أحداث مهمة

مهنياً: بالرغم من تواجد القمر في مواجهة برجك من الجوزاء يوم السبت الا انك سوف تعيش انطلاقة اسبوع واعدة ترتاح وتتحسن الاوضاع وتقلب الصفحة وتنطلق بكل حرية وجرأة مع وصول القمرالجديد الى برج السرطان المائي الصديق يومي الاحد والاثنين فتكون فترة دسمة وغنية بالحظوظ والانفراجات والارتياح ايام موفقة تعطيك مجال للمصالحة والاحتفال بالاخبار السارة نوعية الوقت مهمة تحمل معها الحلول والانسجام تتبدل الامور مع انتقال القمر الى برج الاسد يومي الثلاثاء والاربعاء اي الى بيت العمل والمسؤوليات والتعب والركض والسهر والجهد ايام عاصفة ومليئة بالمشاكل والهموم، تحمل إليك أوضاعاً مربكة وصعبة تختبر قدرتك على السيطرة والانضباط. قد تواجه حواجز جديدة تتطلب منك نضجاً في التعامل انتبه لصحتك وخصص فترات من الاستراحة كما يجب عليك أن تتمتع بأعصاب باردة ومتينة لمواجهة التحديات تتابع الظروف الدقيقة والمتطلبة في عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى العذراء يومي الخميس والجمعة فتعيش الكثير من الارباكات والاحتكاكات والمسؤوليات من اصعب ايام الاسوع تحمل معها فك ارتباط او خسارة كل الاضواء مسلطة عليك الاجواء مكهربة ان الجدية والموضوعية والدبلوماسية ثم الدبلوماسية مطلوبة منك فانت بحاجة الى مساعدة او نصيحة قانونية والى التراجع عن التهور والتسرع اسبوع لا بأس به مطلوب منك ان تمشي مع الحدث بطريقة جيدة وحكيمة.

عاطفياً: تكثر الضغوط المتنوعة مع وجود الزهرة في الجوزاء المواجه لبرجك ما يجعل طباعك متقلبة وقد يصعب التفاهم معك لذلك لا تستغرب ظهور تباين في الآراء واحتدام بعض النقاشات فلا تاخذ اي قرار بالارتباط او الانفصال تحت وطأة العصبية والتمرد للعازب, يصعب عليك التعبير عن عواطفك ومشاعرك ما يضطرك الى معالجة المشاكل والتخفيف من القلق من حولك.

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