تنتظر مولود برج "الدلو" من الجمعة 17 إلى الخميس 23 تموز أحداث مميزة

مهنياً: اسبوع مهم لكنه غير سهل مع انتقال الشمس الى مواجهة برجك من برج الاسد فترة طويلة تحمل معها طاقة جارفة كن حذر جدا البداية مع يومي السبت مع وجود القمر في برج الجوزاء فتكون انت الرابح الاكبر من هذه المعادلة الفلكية الايجابية فترة مهمة تضوي على صفاتك الحلوة تعطيك الدعم حتى تستفيد من نوعية الوقت الجيدة فلا تؤجل للايام القادمة فانت بامس الحاجة لعدم الوقوع بالاخطاء تتبدل الاجواء الفلكية لحظة انتقال القمر الجديد الى برج السرطان يومي الاحد والاثنين في بيت العمل بيت الصحة ما يعني ان الامور الروتينية اليومية بحاجة الى ترتيبات قانونية وادارية مطلوب منك ان تكون منظما اكثر ولا تهمل التفاصيل كذلك سوف تتعرقل المساعي مع انتقال القمر الى برج الاسد يومي الثلاثاء والاربعاء في مواجهة برجك في بيت الخصم والمنافس بيت المسؤولين والغرباء مطلوب منك الابتعاد عن المجازفات والتحديات كي لا تضطر ان تبحث عن مخرج للمشاكل ابتعد عن اثارة المتاعب ان اعصابك متوترة مزاجك صعب تتحسن الامور مع انتقال القمر الى العذراء يومي الخميس والجمعة سوف تحقق الارباح وقد توقّع على عقد غير منتظر تقوم بعملية مالية مثمرة او تضاعف عائداتك بقيامك بعمل جديد يزرع الفرح في قلبك اسبوع جيد جدا يجعلك اكثر انفتاحا كما يسمح لك بالاطلاع على بعض المعلومات السرية والغامضة.



عاطفياً: يحمل اليك هذا الاسبوع مفاجآة سارة وتعيش على امل جديد بحيث يغمرك الحب بعواطفه ورومنسيته ويعزز الرغبات والمشاعر الصادقة والحارة ويحسن الاوضاع فتشعر بالهناء سواء في علاقتك مع الشريك او مع الاولاد والاهل للعازب يحمل اليك كوكب الحب والشهرة من الجوزاء فرص الوقوع في الحب ما يجعل قلبك يخفق بسرعة.

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