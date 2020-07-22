تنتظر مولود برج "الجدي" من الجمعة 17 إلى الخميس 23 تموز أحداث غير جيدة

مهنياً: تنخفض حدة التوتر التي رافقت خطواتك في الفترة الماضية مع انتقال الشمس الى برج الاسد يوم الخميس اي الى موقع مناسب مع برجك لكن سوف تحمل اليك بداية الاسبوع بعض الصعوبات بسبب المربعات الفلكية الثقيلة مع وجود الشمس وعطارد في مواجهة برجك من السرطان بالاضافة الى وجود المريخ في الحمل في موقع استفزازي يسبب الحوادث والخلافات كل هذه التنقلات الفلكية للكواكب ستسبب لك تحديات ربّما تخضع لصعوبات متلاحقة، لذلك عليك اتخاذ الحذر والابتعاد عن التهوّر بالاضافة الى بداية اسبوع حافلة بالاحداث المتناقضة مع وجود القمر يوم السبت في الجوزاء ومع انتقال القمر الجديد الى برج السرطان المائي يومي الاحد والاثنين اي في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية ما يعني مؤامرة تحاك ضدك فلا تتهور ولا تغامر خفف من طاقتك الجارفة ومن المزاجية كن موضوعيا كي لا تخسر الفرص الثمينة تتحسن نوعية الوقت تحت تاثير القمر من برج الاسد يومي الثلاثاء والاربعاء المطلوب منك الدبلوماسية وتصحيح الاخطاء والتنازل والمرونة ايام جيدة وفعالة نصل الى الفترة الاقوى والانجح يومي الخميس والجمعة مع وصول القمر الى برج العذراء الصديق اي الى البيت التاسع الذي يفتح امامك الابواب الايجابية فتختفي المشاكل والعراقيل لذلك تتقدم بقوة الاجواء ممتازة فرص ثمينة افراح مشاريع او لقاءات ايام مثمرة دسمة بالحظوظ تحقق لك الامال يساندك الحظ ويقف الى جانبك لتسفيد من بعض الظروف والعروض المميزة التي قد تفتح امامك بعض ابواب التألق فتدخل في فترة من التعويض والترميم.

عاطفياً: اسبوع مهم جدا على الصعيدين الشخصي والعاطفي اسبوع المصالحات والتسويات يقدم لك فرصا لتعزيز وضعك الشخصي والعائلي تهتم لأمر الشريك والاولاد والاحبة والاصدقاء وتعيش لحظات سعيدة الى جانبهم .للعازب تنفتح أمامك الابواب ويسهّل القدر خروجك من مرحلة العزوبية يدعمك كوكب الزهرة من الجوزاء ويحمل اليك تسويات ارتباط وافراح.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تنتظر مولود برج "الجدي" من الجمعة 10 إلى الخميس 16 تموز أمور صعبة

تنتظر مولود برج "الجدي" من الجمعة 3 إلى الخميس 10 تموز أمور مهمة