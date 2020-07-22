تنتظر مولود برج "القوس" من الجمعة 17 إلى الخميس 23 تموز أخبار إيجابية

مهنياً: اخبار ايجابية حلوة دسمة ومهمة جدا جدا مع انتقال الشمس الى برج الاسد الناري الصديق ومع وجود المريخ في الحمل الصديق اجواء واعدة سترافقك لكن بالرغم من هذه الايجابيات سوف تتعرقل بعض الامور يوم السبت تحت تاثير القمر من الجوزاء تعود وتتحسن الامور لحظة وصول القمر الجديد الى السرطان يومي الاحد والاثنين حاملا معه نوع من تسويات مرونة ودبلوماسية ما يجعل الحظوظ داعمة تتحرّر من الضغوط والتوتّر وتسوّي مسألة كانت عالقة بطريقة ايجابية. فترة جيدة لحل المسائل القانونية والادارية كذلك سوف تعيش يومي الثلاثاء والاربعاء اجواء نارية بامتياز مع وجود القمر في الاسد الناري الصديق الذي يفتح امامك عدة مجالات للقيام بخطوات مهمة لمقابلة او عمل جديد وتثبت انك قادر ان تغير الامور لصالحك نجاحات متتالية ابتكارات فانت تمتلك كل وسائل الانتصار بحيث ينتظرك المجد فتشعر بحوافز كثيرة تدفعك نحو انجاز الكثير من المشاريع تتسارع الاحداث والانجازات وتخدمك الحظوظ وتسهّل امامك الطريق فتُظهر عن كفاءة كبيرة لتعالج المسائل العالقة بسرعة مذهلة وروح عملية تستقطب الاعجاب. لكن بالرغم من كل هذه الحظوظ سوف تعيش عطلة اسبوع صعبة تحت تاثير القمر من العذراء المواجه لبرجك الذي يؤثر سلبا على حياتك المهنية والاجتماعية تطورات سلبية ضاغطة قلق ارباك حاول ان تركز وتقوي معنوياتك ولا تهمل الواجبات ولا تستسلم للقلق والهموم اسبوع مهم يعطيك فرصة مهمة فتستفيد من اجواء مهنية وشخصية مناسبة .

عاطفياً: أسبوع بطيء وغير مشجع على اثارة المواضيع الحساسة فلا يناسبك اختلاق المشاكل ضع الغيرة جانبا ولا تجادل لمجرد الجدال ابتعد عن الاستفزاز والتصرفات العشوائية وحاول ان تعتمد اسلوب الحوار والملاطفة للعازب لا تراهن على الحظوظ انت بحاجة الى التعامل مع متطلبات الحبيب بموضوعية ونضج.

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