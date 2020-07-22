تنتظر مولود برج "العقرب" من الجمعة 17 إلى الخميس 23 تموز مرحلة مميزة

مهنياً:اسبوع مهم واحداث مهمة سترافقك مع وجود الشمس وعطارد في السرطان المائي الذي يشير الى دورة جديدة تدعم شؤونك العملية بشكل مباشر كما ان وجود القمر في الجوزاء يوم السبت يجعلك تستفيد من اعمالك وتقطف ثمار جهودك تتابع الحظوظ مع وصول القمر الجديد الى برج السرطان يومي الاحد والاثنين ما يعني اجواء مميزة وفترة مهمة نشيطة تبدأها بخطى سريعة وثابتة مدعومة من القمر الذي يشجعك على اخذ المبادرة تقتحم كل الحواجز وتنجح في جميع المحاولات وستكون الحوافز امامك كثيرة للانطلاق نحو أهداف وربما مغامرات جديدة وطلة جديدة مشروع جديد فتتوج اعمالك بنجاح . لكن بالرغم من كل هذه الايجابيات سوف تدخل في دوامة فلكية ويتبدل المشهد الايجابي الى الاسوأ يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى الاسد تدخل في مرحلة محمّلة بأطنان من المسؤوليات المتراكمة والضغوط وتشعر بأنك غير قادر وحدك على إتمام المهمّة فيصيبك الارهاق وترزح تحت ثقل الواجبات من الضروري ان تكون جاهزا صحيح ان الاجواء متعبة لكنها اجواء ناجحة تستحق منك كل مجهود تتحسن نوعية الوقت مع انتقال القمر يومي الخميس والجمعة الى برج العذراء الذي يتحدث عن فرص جيّدة كانفراج في عملية تجارية أو تسوية لخلاف وربما توقيع على عقد ما تبدو مرتاحاً وتغمرك الحماسة فتنطلق بورشة عمل جديدة فما عليك الا المبادرة وان تاخذ الخطوة الاولى للمساعدة كي تنجح اسبوع جيد اجواء فلكية داعمة نشيطة جداً وواعدة بالافضل.

عاطفياً: اسبوع جيد جدا وممتاز تكون جاذبيتك مضاعفة تحت تاثير وكوكب الحب من برج الجوزاء ما يجعلك تعيش اجواء حارة من العواطف وحب المبادرة. ويتمّ التواصل مع الشريك والاولاد على نحو هادئ وناضج، ما يعزّز الثقة بينكما. أمّا العازب فسوف يشارك في لقاء شيّق، وقد يتعرّف الى شخص يثير اهتمامه، ويبدأ معه علاقة صداقة تتطوّر لاحقًا الى علاقة حب كبير.

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