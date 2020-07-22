تنتظر مولود برج "الميزان" من الجمعة 17 إلى الخميس 23 تموز مرحلة جديدة

مهنياً: انطلاقة مرحلة جديدة ومفيدة تحمل لك الاخبار الدسمة لحظة وصول الشمس يوم الخميس الى برج الاسد الناري الصديق ومع وجود القمر في الجوزاء يوم السبت ما يجعلك تتمتّع بمزاج مثالي يؤهلك المشاركة في اجتماعات مهّمة وطرح الافكار والمناقشة..لكن بالرغم من هذه الحظوظ سوف تعيش يومي الاحد والاثنين ظروفا ضاغطة وتوتر لحظة وصول القمر الجديد الى برج السرطان من البيت العاشر بيت الاهتمامات الكبيرة وبيت العمل وبيت الوالدين فترة ثقيلة ومزعجة فلا تستطيع ان تتحمل الضغوط والاهتزازات مطلوب منك ان تكون جاهزا حذرا وحريصا كي تتجنب الأسوأ. تتبدل الاحوال الفلكية وترفع المعنويات من جديد يومي الثلاثاء والاربعاء ويمنحك القمر من الاسد طلة جديدة بداية جديدة تختفي التحديات وتحصل على فرصا جديدة للتقدم وعروضا ممتازة ويفتح امامك مجال طلب المساعدات وتقديم الخدمات حاول ان تستفيد من الجو المثمر والمميّز جدا لكن بالرغم من كل هذه الايجابيات يتوجب عليك اتخاذ قرارات صائبة ومناسبة لمواجهة الضغوط التي قد يتسبب بها انتقال القمر الى العذراء يومي الخميس والجمعة وحاول ان تبتعد عن الاضواء ومن الضروري ان تشحن نفسك بطريقة جيدة كي لا تقع ضحية الالتباسات والمرض والزعل والحزن ولا تغامر ومن الافضل ان تهتم بصحتك بقدراتك بطاقاتك بالثقة بالنفس ولا تاخذ اي خطوة متسرعة اسبوع مهم يخدم مصالحك المستقبلية ويساعدك على اثبات قدراتك وعلى تحقيق النجاح في عدة مجالات.



عاطفياً: لا يزال كوكب الحب المتنقل في برج الجوزاء ينعش قلبك ويسهل مهماتك ويزودك بالافكار الغنية والفرص الجذابة ويغمرك الحب بتأثيراته الايجابية فتعيش اوقاتا رومنسية وتقاربا مع الشريك والاولاد ويسيطر جوّ من الألفة والمحبة ويخيّم الارتياح والهدوء. للعازب, تعرف حياتك العاطفية والشخصية انعطافاً مهّما فقد تلتقي شخصاً جذاّباً وقد تتخذ قراراً بتطوير العلاقة الحالية خطوبة او زواج.

قد يهمك أيضا:

تنتظر مولود برج "الميزان" من الجمعة 10 إلى الخميس 16 تموز أخبار جيدة

تنتظر مولود برج "الميزان" من الجمعة 3 إلى الخميس 10 تموز أمور جيدة