تنتظر مولود برج "العذراء" من الجمعة 17 إلى الخميس 23 تموز أخبار جيدة

مهنياً: اسبوع جيد يشكل محطة مختلفة محطة مفصلية مهمة تحمل حركة كبيرة في حياتك اسبوع مهم جدا باحداثه المتقلبة بين الايجابية والسلبية مع انتقال الشمس الى برج الاسد يوم الخميس اي الى مواجهة مع برجك تحمل معها تطورات مالية ادارية جردة حسابات غربلة للامور الغير صالحة بالاضافة الى وجود القمر في الجوزاء يوم السبت ما يفرض عليك ظروفا طارئة وواجبات ملحة تتبدل الاجواء الفلكية مع انتقال القمر الجديد الى السرطان يومي الاحد والاثنين في موقع ايجابي داعم يلاطفك ويعطيك القوة والقدرة على التفاوض والقدرة على الحوار والتواصل مع الاخرين والاجتماعيات فترة مهمة حاول ان تختصر الطريق للوصول الى اهدافك لكن سوف يخبىء لك يومي الثلاثاء والاربعاء بعض التحديات مع انتقال القمر الى برج الاسد فتكون ايام ضعيفة مثقلة بالهموم ايام مخيبة للامال محبطة تتأخر فيها الامور ولا تحصل على ما تريد نوعية الوقت ضعيفة جدا تنذر بمفاجآت مربكة انتبه من الغموض والالتباسات ومن المحتمل أن تتخبط بالتحديات وتخيب آمالك لكن سوف تعود وترتاح من الغيوم السوداء يومي الخميس والجمعة تحت تاثير القمر من برجك الذي يقلب المعطيات راسا على عقب لصالحك يساعدك ويدعمك سوف تكثر الزيارات والصفقات التجارية إنها فترة النشاط بإمتياز، وتعتبر الأكثر أهميّة لأنها تمثّل مفترق طريق في حياتك تحمل لك فرصة جديدة لكسب الأرباح والتقدّم بحيث يكون بانتظارك اجواء احتفالية مميزة تطور ونجاح كبير.

عاطفياً: تشعر ببعض القلق والاستياء من الشريك او الاولاد تحت تاثير كوكب الزهرة المواجه لبرجك والذي يتحداك من برج الجوزاء تكثر النقاشات الحادّة والتي قد تثير عصبيتك واستياءك تجنب الانفعال ولا تترك المزاجية تتحكم بك كن مرنا وتكيف مع المتغيرات ولا تجازف باستقرارك للعازب تكون الاجواء العاطفية مشحونة بالتوتر حاول معالجة الامور بهدوء بعيدا عن التعقيد.

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