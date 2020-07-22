تنتظر مولود برج "الأسد" من الجمعة 17 إلى الخميس 23 تموز أحداث مهمة

مهنياً: أسبوع مهم وجيد جدا تباشر بأعمالك بحماسة كبيرة ورغبة في احراز النجاح والانتصار اسبوع يحمل معه الحظ والاحداث والتطورات المهمة مع وصول الشمس الى برجك يوم الخميس فتختفي الضغوطات والمعاكسات وتفتح امامك الابواب وتقدم لك الدعم المعنوي والنفسي والمادي وطاقة مناسبة للانطلاق بتنفيذ الاعمال ولبدء ورشة عمل البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في الجوزاء فترتفع المعنويات والفرص المناسبة لكن سوف تختلف الصورة تماما وتتزامن الاعمال وتكثر المسؤوليات يومي الاحد والاثنين تحت تاثير القمر الجديد من برج السرطان اي في نقطة متقلبة محبطة بطيئة يجب ان تنتبه لها فتتراجع الحظوظ وسيكون بانتظارك مشاكل وخلافات مغامرات ومجازفات وافكار مشوشة كما تسلط نوعية الوقت المعاكسة الضوء على مسائل عالقة ما يدفعك الى اتخاذ قرارات نهائيّة بشأنها فترة تحمل تراجع ونوع من اخبار غير سارة . تتبدل الظروف لصالحك ويحالفك الحظ من جديد مع وصول القمر الى برجك يومي الثلاثاء والاربعاء فتكون ايام جيدة تحمل لك الايجابيات والتطورات وحلولا للمشاكل العالقة فتطوي صفحة من الماضي وتحقق الاهداف وتتوضح الصورة والامور لتأخذ القرار التي تريد وتبدأ مسار مختلف كلياً ما يجعلك تستمع بأوقات مميزة فتحصد إنجازات مهمّة كذلك سوف تكتمل الصورة والمشهد الفلكي مع انتقال القمر الى برج العذراء وانتقال الشمس الى برجك يومي الخميس والجمعة فتتوج مسألة مالية بنجاح وتربح انها ايام ممتازة تتعلق بعمل جديد او تطورات ممتازة وقدرة على المناقشة والتفاوض وبحث الامور بالطريقة التي تريد افكارك ذكية تحاور بنجاح وتربح وسيكون بانتظارك سفر تنقلات مكافآت فتحصد أفضل الفرص والنتائج. اسبوع جيد يشجع على تبادل المعلومات وتنشيط الاتصالات على أنواعها..

عاطفيا: تمارس جاذبية كبيرة تحت تاثير الزهرة من برج الجوزاء وتحتفل بمناسبة لن تنساها وتكون كلمتك مقدسة وقد تعرف اوقاتًا سعيدة مع الشريك والاولاد والاهل فتتعاطف معهم وتحيطهم بحنان ملفت وتتلقى اخبارًا طيّبة تزيدك اشراقًا وجاذبية . للعازب تعيش أحداثاً جميلة ولقاءات رومانسية جداً او قصة حب خيالية او علاقة استثنائية او ترتبط بزواج او خطوبة الف مبروك

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