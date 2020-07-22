تنتظر مولود برج "السرطان" من الجمعة 17 إلى الخميس 23 تموز أخبار مهمة

مهنياً: بالرغم من وجود القمر في الجوزاء يوم السبت في مواجهة برجك الذي يحمل معه المعاكسات والارباكات والتأخير والتراجع في المعنويات ما يجعل الشؤون المهنية تتداخل مع الاجتماعية الا انك سوف تعيش اسبوعا مميزا ناجحا ورابحا مليئاً بالشغف والانفعالات الحلوة والمشاعر الرقيقة مع وجود القمر الجديد في برجك يومي الاحد والاثنين يقدم لك الحظوظ الذهبية للتقدم والانطلاق في مشاريع مهنية جديدة وناجحة وإكمال المسيرة وحلّ القضايا الطارئة فلديك الكفاءة والقدرة على تحليل المستجدات بأعصاب باردة وأسلوب منطقي. تتواصل مع الاخرين وتطوي صفحة وتبدأ صفحة جديدة مع طلة مختلفة ومتنوعة تحلحل المسائل العالقة فتنجح وتتميز وتتفوق في مجال اختصاصك تتابع الحظوظ مع انتقال القمر الى برج الاسد يومي الثلاثاء والاربعاء اي الى البيت الثاني بيت المال احتمال ان تهتم بمسائل مالية لها علاقة بشراء بيع ديون اقساط اموال تتعلق بعمل بمكتب مصاريف ومدفوعات وتبادل للخبارات وتبادل للاموال ممكن ان تربح او تحصل على اجوبة تزيد من معنوياتك .كذلك سوف تتوضح الامور العالقة وتمضي عطلة اسبوع مميزة مع انتقال القمر الى برج العذراء الذي يقدم لك خطة جديدة للتغيير والتطوير ويعطيك اشارات مهمة كي تغيير مكتب او تشتري سيارة قد يكون هنالك فرص جيّدة جداً اسبوع مهم اخبار دسمة واشياء جديدة.

عاطفياً: تعاني من الركود والافكار المشوشة ومن مراوحة للمكان مع وجود الزهرة في معاكسة برجك فلا تراهن على الحظوظ ولا تجازف بصحتك او بعلاقاتك وحاذر من الالتباسات والخلافات للعازب تشهد الحياة العاطفية حركة كبيرة وبلبلة أيضاً، ما يجعلك تشكّك في بعض الأمور أو تبدو غيوراً وتملكياً.

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