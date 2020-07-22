تنتظر مولود برج "الجوزاء" من الجمعة 17 إلى الخميس 23 تموز أحداث مهمة

مهنياً: أسبوع مهم جدا جدا يحمل لك المزيد من التقدم والايجابيات والحظوظ الدسمة مع انتقال الشمس الى برج الاسد في عطلة الاسبوع ومع وجود الشمس وعطارد في البيت الثاني بيت المال والمكاسب والارباح ومع وجود القمر في برجك يوم السبت ما يعني بداية اسبوع ناجح ومميّز تتابع الحظوظ طريقها مع وصول القمر الجديد يومي الاحد والاثنين الى برج السرطان البيت الثاني بيت المال والمصاريف بيت الاستثمار بأموالك وبعواطفك وبمحبتك تتعزّز علاقتك بالزملاء والمسؤولين وتقيم اتصالات ولقاءات مثمرة تعود عليك بالفائدة، تبدو الأمور واضحة جداً وتكون خياراتك ممتازة ما يجعلك تحتل مركزاً جيداً لكن فقط انتبه من المصاريف الايضافية يواصل الحظ مع انتقال القمر الى برج الاسد يومي الثلاثاء والاربعاء الذي يحمل معه انفراج تقدم تفاؤل وافراح ترتاح تختفي الغيوم وتتفاهم مع المحيط ويعطيك القدرة على الحوار والنقاش واللقاءات المهمة والانجازات والمواعيد والمقابلات ايام جيدة ايام مباركة من الفلك تحصد ثمار جهودك وقد تحصد أكثر ممّا تتوقع ان تفاؤلك يجعلك تعمل بمهمة ونشاط تتبدل التاثيرات الفلكية مع انتقال القمر الى برج العذراء اي الى مواجهة برجك يومي الخميس والجمعة ما يسبب لك قلقا هموما وظروفا معاكسة تأخير بلبلة حوادث تسرع وتهور باختصار اسبوع جيد ايجابي وداعم لمشاريعك اسبوع مهم تواصل مع الاخرين بهدوء ومرونة كي تحلق عاليا بالربح والانتصار.

عاطفياً: افراح وانفراجات كوكب الحب الى جانبك والحظوظ تدعمك وتنعم عليك بحمايتها ورعايتها فتبدأ الاسبوع بفرحة كبيرة وتتلقى التقدير والتهاني ويكون بانتظارك تفاهم وانسجام. باستطاعتك المبادرة فالظروف ملائمة للتسامح والمصالحات ولتكرار المحاولات.للعازب, تسحر الكثيرين بحضورك وجاذبيتك ويكون الجو مناسباً لتلبية الدعوات.

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