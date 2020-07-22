تنتظر مولود برج "الثور" من الجمعة 17 إلى الخميس 23 تموز أمور مميزة

مهنياً: اسبوع مهم جدا يحالفك الحظ مع وجود الشمس وعطارد في السرطان الصديق اي فى البيت الثالث بيت الاحبة بيت الانجازات بيت التنويع وبيت الفرح والربح والمكاسب المعنوية والمالية بالاضافة الى وجود الكواكب المشتري زحل وبلوتون في الجدي الصديق الذي يقدم لك ظروف ايجابية وسهلة لتنعم بالاجواء الناجحة والرابحة فتحرز أرباحاً وعائدات مالية تستحقها بعد عمل مضن وتوظيفات ناجحة. كما تزودك تاثيرات القمر من الجوزاء يوم السبت بجاذبية مميزة وتساعدك على ايجاد الحلول لبعض المشاكل المالية والمهنية تتابع الحظوظ مع وصول القمر الجديد الى برج السرطان يومي الاحد والاثنين فتكون فترة جيدة فترة للتفاهم والتواصل مع الاخرين بنجاح وبايجابية بناءة فترة مناسبة للزيارات للامتحانات للمفاوضات والتسويات وللسفر. تتبدل الامور مع انتقال القمر الى برج الاسد اي الى مواجهة برجك يومي الثلاثاء والاربعاء ما يسبب لك تقلبات تغييرات وخلافات شخصية ومتطلبات عائلية وتعب يتغير المشهد الفلكي يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى برج العذراء الترابي الصديق الذي يحمل لك ولادة شيء جديد عمل جديد انتقال الى بيت جديد امور عاطفية ناجحة ويقدم لك نوع من نجومية فتدخل في مرحلة مميزة قد تسافر للتوقيع على عقد أو تقوم بعمليات تجارية ومالية ممتازة.فلكيا من اجمل الايام واكثرها حظا تحمل اليك الوعود الجميلة يبقى على مواليد العشرية الاولى من مواليد برج الثور الانتباه والحذر من تاثيرات كوكب اورانوس التي تسبب المشاكل والانقلابات.

عاطفيا: تبدو الأجواء ممتازة تحت تاثير كوكب الزهرة من برج الجوزاء الذي يجعلك تنعم بإلارتياح والطمأنينة تنعم باهتمام الشريك والاولاد وتواظب على تحمّل مسؤولياتك العائلية والزوجية وتتمتع بروح رياضية جميلة تنشر المرح وتخفف من الضغوط. للعازب تقوى المشاعر الدافئة والحماسية انه الوقت الانسب للارتباط والتعارف والمصالحة خذ المبادرة ولا تتردد.

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