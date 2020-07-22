تنتظر مولود برج "الحمل" من الجمعة 17 إلى الخميس 23 تموز أحداث مميزة

مهنيا: اسبوع جيد جدا يحمل معه تغييرات كثيرة تغييرات تخدم مصالحك مع تغيير المواقع الفلكية وانتقال الشمس الى الاسد الناري الصديق ومع وجود المريخ في برجك ومع وجود القمر يوم السبت في برج الجوزاء فتكون الاجواء مناسبة للقاءات المهنية والعاطفية يتبدل المشهد الفلكي لحظة وصول القمر الجديد الى برج السرطان المائي الى مواجهة برجك الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج السرطان يومي الاحد والاثنين ما يعني امور صعبة ومخيبة للامال اعمال متراكمة متطلبات عائلية مسؤوليات تعب اهتمامات صعبة قلق مزاجية ارباكات وغموضاً في بعض العلاقات والتباساً وجواً من عدم الثقة والغموض من أسوأ ايام الاسبوع ايام تطلب منك التركيز وبذل الجهود تجنب المشاكل والتحديات تتبدل الظروف وتختفي المنافسات وتعود وتتضاعف الحظوظ مع وصول القمر الى برج الاسد الناري الصديق يومي الثلاثاء والاربعاء فتختفي المنافسات وتكون الحظوظ والانجازات الى جانبك والأبواب مفتوحة بانتظارك من افضل وانجح واقوى ايام الاسبوع ايام تجعلك تتفوق في ترتيب وتنظيم جدول اعمالك . قد تطلق مشروعاً جديداً وتباشر مرحلة جيدة من فرص النجاح والتفوق تتمتّع بشعبية كبيرة وبزخم هائل من المعنويات والحماسة. تتابع الحظوظ والايجابيات في عطلة الاسبوع تحت تاثير القمر من برج العذراء الصديق يومي الخميس والجمعة فتكون فترة سريعة النمط حماسية مليئة بالمعطيات الايجابية والاهتمامات والافكار الجديدة فلا خوف عليك فالضوء اخضر والظروف مشجّعة يساعدك الحدس كي تستبق الامور وتدرك ما يجب تحضيره للأسابيع المقبلة التي تحمل إليك الكثير من المستجدات والتطورات الايجابية.

عاطفياً: أسبوع جميل بل ممتاز، تكثر التأثيرات الايجابية وتكون قادرًا على اثبات استقرارك وحبّك للشريك، فتجد بالتالي تجاوبًا وتفهّمًا من قبله. تعرف لقاءات سعيدة، وقد تتلقّى أخبارًا كثيرة ومفرحة من قبل الاهل الاحبة والاولاد وتعيش جميع المواليد لحظات حلوة للعازب, تميل الى حب متين وعلاقة مستقرة تسمح لك بتحقيق حلمك ولقاء من تحب فتتلقى عرضا للزواج وتوافق عليه.

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