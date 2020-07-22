لايف ستايل

بعد ظهور رانيا يوسف وروبي به.. "كاش مايو" موضة صيف 2020

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لايف ستايل

الكاش مايو

خطفن فنانات من بينهن روبي ورانيا يوسف الأنظار خلال ظهورهما على الشاطي بالكاش مايو هذا الموسم، ما أثار إعجاب متابعي خطوط الموضة من جمهورهن، ويقدم لك موقع "هن"، موضة  الكاش مايو لصيف 2020، ومن أبرزها برنت التايجر بحسب موقع مجلة "أوبرا"، و"فاشون نوفا".

كاش مايو الأبيض

هو الأكثر انتشارا هذا الصسف، ويتنوع بين الشفاف والقصر والفساتين و"البون شو"، فهو ملائم مع وء الشمس كما أنه يليق مع جميع ألوان المايوهات.

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كاش مايو ملون

والمصنوع يدويا كذلك من موضة صيف 2020، وخاصة الشيفون منه والقصير وما يغطي المايو كاملا.

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كاش مايو للمنطقة السفلى

وهو يليق أكثر بالمايوهات البكيني، وتنتوع بين البنلطونات المفتوحة من الجانب، والجيبات المفتوحة كذلك، ويتميز بألوانه الرائعة الصيفية، وأبرزها ذات البرنت التايجر

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فساتين كاش مايو

وكذلك الشامب سوت، القصيرة والتي تظهر القدمين والذراعين.

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تليق تلك الموديلات بالبحر والبسين على حد سواء.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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