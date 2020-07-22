بعد ظهور رانيا يوسف وروبي به.. "كاش مايو" موضة صيف 2020

لايف ستايل

خطفن فنانات من بينهن روبي ورانيا يوسف الأنظار خلال ظهورهما على الشاطي بالكاش مايو هذا الموسم، ما أثار إعجاب متابعي خطوط الموضة من جمهورهن، ويقدم لك موقع "هن"، موضة الكاش مايو لصيف 2020، ومن أبرزها برنت التايجر بحسب موقع مجلة "أوبرا"، و"فاشون نوفا".

كاش مايو الأبيض

هو الأكثر انتشارا هذا الصسف، ويتنوع بين الشفاف والقصر والفساتين و"البون شو"، فهو ملائم مع وء الشمس كما أنه يليق مع جميع ألوان المايوهات.

كاش مايو ملون

والمصنوع يدويا كذلك من موضة صيف 2020، وخاصة الشيفون منه والقصير وما يغطي المايو كاملا.

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كاش مايو للمنطقة السفلى

وهو يليق أكثر بالمايوهات البكيني، وتنتوع بين البنلطونات المفتوحة من الجانب، والجيبات المفتوحة كذلك، ويتميز بألوانه الرائعة الصيفية، وأبرزها ذات البرنت التايجر

فساتين كاش مايو

وكذلك الشامب سوت، القصيرة والتي تظهر القدمين والذراعين.

تليق تلك الموديلات بالبحر والبسين على حد سواء.