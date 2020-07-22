بعد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة.. الأمهات: أخيرا ارتاحنا

ماما

حالة ارتياح بعد انتهاء آخر امتحان لطلبة الثانوية العامة شعبة علمى رياضة الجبر والهندسة، حتى تبدأ الدعوات المستمرة قبل ظهور نتيجة الامتحانات والتى تعتبر الأولى التي يؤديها الطلاب في ظل انتشار وباء فيروس كورونا.

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هدير: الغمة انزاحت.. مستنين النتيجة

"الغمة انزاحت"، هكذا وصفت هدير أحمد، ولية أمر طالبة شعبة علمي رياضة، امتحانات الثانوية العامة، قائلة: "خوف وقلق في كل مادة بنتى كانت بتنزلها مع ازدياد الحالات المصابة بفيروس كورونا".

وأضافت أثناء حديثها لـ "هُن"، أن الامتحانات هذا العام أصعب امتحانات مرت عليها، "ارتاحنا من التوتر والقلق ودلوقتى هيبدأ قلق انتظار النتيجة".

ليلى: ارتاحنا من تعب شهور.. عقبال النتيجة

من أصعب فترات حياتها، هكذا وصفت ليلى جمال، ولية أمر طالب شعبة علمي علوم، امتحانات الثانوية العامة، التي وصفتها بأصعب امتحانات مرت عليها بسبب فيروس كورونا، "مكنتش بنام من القلق على ابني من احتمالية التقاط أي عدوى من زملائه".

أنهى طلاب الثانوية العامة آخر امتحان لهذا العام، والمحطة الأخيرة لماراثون الامتحانات، وذلك باختبار الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الشعبة العلمى، حيث بدأت الامتحانات فى 21 من الشهر الماضى، واستمرت شهر كامل.