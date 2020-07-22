بعدما تسبب في تسمم 50 شخصا.. طريقة عمل مايونيز صحي في المنزل

مطبخ

تسبب المايونيز في تسمم 50 شخصًا في مدينة بنغازي الليبية، في منطقة الماجوري، وتوفيت إحدى الحالات المصابة، وعن الطريقة الآمنة لتحضير المايونيز في المنزل، قدمت غادة التلي، طريقة عمل المايونيز في المنزل. المكونات بيضة. ملعقة كبيرة خل. رشة ملح. Advertisements كوب زيت. طريقة عمل المايونيز اخلطي البيض مع الخل جيدا حتى يتكون الفوم ويثقل القوام. أضيفي الزيت بالتدريج مع الاستمرار في الخلط ثم احفظيه في برطمان وضعيه في الثلاجة.

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