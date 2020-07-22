طريقة عمل قرنبيط سويت آند ساور

قرنبيط سويت آند ساور من الأطعمة الصحية، التي يفضلها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها في المنزل، لمذاقها المميز وفوائدها الصحية.

وفيما يلي وصفة سهلة وسريعة لتحضير قرنبيط سويت آند ساور، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج عبر "سي بي سي سفرة".

مقادير قرنبيط سويت آند ساور

قرنبيط

سكر بني

شطة

زيت زيتون

ماء

مرقة خضروات

صويا صوص

طحينة

ثوم مفروم

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نشا ذرة

خل أرز

طريقة تحضير قرنبيط سويت آند ساور

- وضع نشا الذرة في طاسة بها زيت على النار.

- إضافة ماء إلى نشا الذرة، ثم القرنبيط.

- في وعاء منفصل يتم خلط نصف كوب مرقة خضروات وصويا صوص وسكر بني.

- إضافة شطة وطحينة وثوم مفروم وخل أرز على الخليط السابق لصناعة صوص قرنبيط سويت آند ساور.

- خلط الصوص مع القرنبيط، وتقديمه ساخنا.