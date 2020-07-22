تنتظر مولود برج "الحوت" من الجمعة 10 إلى الخميس 16 تموز أمور مميزة

مهنياً: أسبوع جيّد ومثمر تتبلور اعمالك وتحصل على نتائج مشجعة جدا فتسير على خط جديد مليء بالحيوية والاندفاع بسبب المواقع الفلكية المائية الشمس وعطارد من السرطان الصديق فتدخل في جو من الارتياح والنجاح والربح والمكاسب المالية والمعنوية بداية مع انتقال القمر الى برج الحمل بين السبت والاثنين اي الى البيت الثاني بيت المال ليشكل مربعا مع الشمس من السرطان فلا خوف عليك بتاتاً المطلوب منك ان تكون واعيا للميزانية المالية وتنظيم الاولويات ووضع استراتيجية واضحة للمصاريف على مشاريع او متطلبات العائلة احتمال مصاريف مدفوعات ايضافية حاول ان تسدد بعض الديون ولا تجعلها تتراكم نصل الى الفترة الافضل يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى الثور بصراحة من اجمل ايام الاسبوع ايام لطيفة داعمة تساعدك كي تحقق نوع من انجاز لبرنامجك وتعطيك الحماسة والقدرة على تفسير وتوضيح الامور قد تتلقى دعمًا خارجيًّا او تتعرّف الى غرباء تعقد معهم علاقات تجارية بنّاءة انت قادر بذكائك ان تتفوق وتحقق درجات من التقدم بالرغم من الايجابيات سوف تدخل الى المرحلة الاصعب في عطلة اسبوع مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الجوزاء ما يجعلك تواجه بعض العراقيل يومي الخميس والجمعة اجواء حذرة قد تتطور الى خلاف قاسي ابتعد عن المواجهات والتحديات وكن حذرا في القيادة والسرعة ومن مخالفة القوانين ولا تتخذ قرارات كبيرة.

عاطفياً: لا يزال كوكب الزهرة يتنقل في مواجهة برجك من الجوزاء ويسبب لك انفعالات متناقضة واجواء ضاغطة او غامضة لذلك عليك ان تتجنب الافكار المشبوهة مع الشريك خاصة اذا لم يكن لديك حجة تدعمها فانت تفتقد الى الدبلوماسية للعازب, انتبه الى كلامك حتى لا يرتد عليك فالصمت صديق لا يخدعك ابداً.

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