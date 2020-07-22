تنتظر مولود برج "الدلو" من الجمعة 10 إلى الخميس 16 تموز أنشطة متنوعة

مهنياً: نشاطات متنوعة ومتعددة لقاءات مشاريع وعروض مميزة اسبوع دسم بحظوظه مع موقع القمر في الجوزاء في عطلة الاسبوع الى جانب الزهرة يشكل طالعا جيدا جدا تتحسن الامور وتتبلور نحو الافضل البداية مع وجود القمر في الحمل بين السبت والاثنين الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان في موقع مناسب يجعلك تتمتع بسرعة خاطر وبقدرة على حسم الامور والتفاهم حركة ناجحة جدا تتوفق في اجتماعاتك ومفاوضاتك فقط عليك ان تكون لبقا في اسلوبك وغير استفزازي مع الاخرين. تتبدل الامور مع وصول القمر الى برج الثور يومي الثلاثاء والاربعاء في بيت الامور الخاصة العائلة والامور الشخصية الذي يسبب لك تعب جسدي ايام سلبية ضاغطة كن حذرا ولا تعقد الظروف نظم الطاقات وحدد الأوليات كي لا تقع ضحية التأخير أو التقصير. ولا تفتعل المشاكل كي لا تتأزم وتتحول الى نزاع كبير تختفي الغيوم وتخف الضغوط وتتوضح الامور وتتغير الصورة تماما مع انتقال القمر الى الجوزاء الصديق يومي الخميس والجمعة فتعيش عطلة اسبوع مميزة تستوعب وتبسط نفوذك وتحكم السيطرة على معظم أعمالك. بحيث تدعمك التاثيرات الفلكية ما يجعلك المحرّك الرئيسي في عملك فتتخلص من العراقيل وتربح قضاياك وتلاقي التقدير والاعجاب والتفهم فلا تتردد في أخذ المبادرة. اسبوع ممتاز تساوم تفاوض وتتوصل الى توقيع إتفاقية او عقد تحالف.

عاطفياً: وعود عاطفية كثيرة لقاءات حلوة وحب ونجاح في الحياة الشخصية تتلقى علامات الاعجاب ورسائل مميزة وتسمع اخبارا ترضيك تحت تاثير كوكب الحب من برج الجوزاء فتحسم امورك العاطفية وقد تكون على موعد مع لقاءات واحداث عائلية مفرحة زواج خطوبة لاحد الاولاد للعازب قد تتطور علاقة جديدة وتبدو فرحا بكل ما يحصل معك.

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