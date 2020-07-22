تنتظر مولود برج "الجدي" من الجمعة 10 إلى الخميس 16 تموز أمور صعبة

مهنياً: ابتعد عن الجدال والمناكفات وكن متحفظا جدا امام اي عرض او تطور ان هذا الاسبوع يشكل علامة فارقة بسبب وجود الشمس وعطارد في مواجهة برجك بالاضافة الى انتقال القمر الى الحمل الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان بين السبت والاثنين ما يعني ظروف متناقضة سلبية في عقر دارك امور منزلية متطلبات عائلية الاولاد الزوج شريك الحياة ضغوط ومشاريع ارتباطات مخيبة للامال تضطرك للركض وراء اشخاص لتسهيل معاملاتك ان الامور غير مستحيلة لكن تطلب منك مجهودا ايضافياً حاذر التورّط في مواقف محرجة. تختفي الغيوم وتتبدل المعطيات لصالحك يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى برج الثور الذي يحمل اليك انفراجات عديدة وتسويات ويفتح امامك ابواب جديدة ومجالات كبيرة للتقدم على مختلف المستويات سواء على المستوى المالي أو الإداري أو التنفيذي. كما تشير التأثيرات الفلكية الايجابية التي تدعمك مئة بالمئة الى ظروف ناجحة تخدم مصالحك فتصلك المساعدات وتحتضنك الحظوظ وتدللك فتتحسّن ظروفك وتغيير للافضل ايام ممتازة ومناسبة جدا كي تكرر المحاولة قوي ثقتك بنفسك ولا تخاف تتابع الحظوظ مع انتقال القمر الى الجوزاء يومي الخميس والجمعة فتتسهل الامور والحلول بسبب كفاءتك وقدرتك على حلحلة المسائل المعقدة فتتعامل مع المستجدات بانفتاح، وتجد بالتالي ايجابيّات في كل ما هو جديد وطارئ. اسبوع لا باس به يشير الى صحة جيدة وارباح مالية واخبار جيدة.

عاطفياً: ان وجود كوكب الحب في برج الجوزاء يعدك بتغيير ايجابي في حياتك الشخصية والعاطفية قد تحتفل بزواج او تسعد لارتباط يعقده احد الاولاد او المقربين للعازب قد تهتم بشخص تلتقيه للمرة الاولى وتباشر بعلاقة عاطفية مميزة وثابتة وترغب في ارتباط جدي.

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