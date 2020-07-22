تنتظر مولود برج "القوس" من الجمعة 10 إلى الخميس 16 تموز أمور جيدة

مهنياً: يبدأ الاسبوع بشكل جيد وتحمل الايام الاولى لك لقاء مهني او خبرا مميزا وسيكون بانتظارك حظوظ دسمة جدا مكافآة وهدايا تفوق مكاسب وارباح بين السبت والاثنين مع انتقال القمر الى الحمل الناري الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج السرطان فتعيش اجمل الايام فترة تحمل اليك جوا رائعا ارتياح تتحقق امنياتك ورغباتك فترة تعطيك حقك فما عليك الا ان تباشر فوراً المفاوضات وأن تتجرأ على اقتحام الميادين الجديدة.تتابع الحظوظ وتعيش يومين مناسبين مع انتقال القمر الى الثور يومي الثلاثاء والاربعاء في بيت العمل بيت الروتين اليومي بيت الصحة كل هذه الامور تتسلط الاضواء عليها بطريقة ايجابية فرح نجاح نفّذ أهدافك ولا تتردّد ولا تستسلم ولا تضيع الوقت بالرغم من الجو العام الايجابي الا انك سوف تواجه يومي الخميس والجمعة بعض الظروف الطارئة عليك أن تعيد النظر في بعض توجهاتك لاسيما تلك التي تراودك شكوك حولها من اصعب ايام الاسبوع تعب قلق خلافات مزاجية كن حذرا جدا ولا تختلق المشاكل وخفف من الحركة والتشدد.

عاطفياً: قد تتأرجح بين الايجابية والسلبية مع وجود الزهرة في برج الجوزاء في معاكسة برجك ما قد يولد بعض الضغوطات والخيبات بحيث تظهر بعض الآراء المختلفة أو المتناقضة من قبل احد الطرفين، ما يثير بلبلة ويدفعك الى الشعور بالخيبة..للعازب حاذر من اشكالات في حياتك العاطفية فقد تضعك امام خيار حاسم لا بد من اتخاذه.

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