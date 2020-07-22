تنتظر مولود برج "العقرب" من الجمعة 10 إلى الخميس 16 تموز أخبار مميزة

مهنياً: تتلقى هذا الاسبوع خبرا جيدا او مكافأة وتبدو سعيدا في محيطك تحت التاثيرات الايجابية للشمس وعطارد من السرطان المائي الصديق فتدخل أسبوعاً من الأعمال المزدهرة والنجاح، حيث يبتسم لك الحظ بين السبت والاثنين مع وجود القمر في الحمل الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان في بيت العمل والمسؤوليات فتوقع انطلاقة سهلة تسير الامور على أكمل وجه وقد تحصل على علاوة على الراتب أو عمل جديد مشوّق أو توقع على عقد ممتاز وتتوصل الى ترقية، أو تشغل منصباً فتبدو متفائلاً جداً.لكن بالرغم من الاجواء الايجابية عليك ان تخفف الافكار السلبية يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى مواجة برجك من الثور في موقع يضعك تحت الاضواء فلا تتمرد ولا ترفض اي امر مع احتمال ان تشعر بالغبن ايام مزعجة تجعلك على اعصابك لا تجازف عليك تحمّل جميع انواع المسؤوليات وعدم التهرّب منها المطلوب منك المرونة والدبلوماسية في حسم الامور ترتاح وتصبح الاجواء مريحة ومتفهمة مع انتقال القمر الى الجوزاء يومي الخميس والجمعة فيخف الضغط وتنتهي المعاكسات وتختفي الغيوم فتعيش عطلة اسبوع مليئة بالأحداث والتغييرات والتقلبات والقرارات الحاسمة، لا شك أن الحظ يرعاك، لكنه يطلب إليك الوضوح ومن الضروري أن تتصرف بروية، بعيداً عن التسرّع حتى لا تقلل من فرص النجاح.يبقى على مواليد العشرية الاولى الحذر من الخلافات والنزاعات والمنافسات بسبب معاكسة كوكب اورانوس.

عاطفياً: يراوح كوكب الزهرة مكانه في برج الجوزاء ويوفر لك الحب ويتحدث عن حدث سعيد وحب وانتعاش ولقاءات جميلة مثمرة ويؤمن لك فترة من العواطف الحارة والاتصالات المثمرة تكون واثقاً من نفسك. للعازب تعيش فترة مميزة من العشق والحب قد تقدم على ارتباط عاطفي او لقاء استثنائي يترك اثرا كبيرا في نفسك او تعيش قصة حب خيالية.

قد يهمك أيضا:

تنتظر مولود برج "العقرب" من الجمعة 3 إلى الخميس 10 تموز أحداث جيدة

تدخل دورة فلكية اكثر ايجابية من سابقتها