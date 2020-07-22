تنتظر مولود برج "الميزان" من الجمعة 10 إلى الخميس 16 تموز أخبار جيدة

مهنياً: اخبار جيدة جدا بانتظارك وفرصا وعروضا تواكبها بفرح وسعادة مع وجود الزهرة في الجوزاء الهوائي الصديق فتكون تأثيراته مباشرة عليك ما يجعلك تتمتع بالنفوذ الكافي لكي تغيّر الأحوال الى الافضل لكن يبدأ الاسبوع مع ايام من التراجع النفسي والاحباط بين السبت والاثنين تحت القمر من برج الحمل الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان الذي يسبب لك توتر تناقضات عجقة عراقيل وفوضى قلق وركض في كل الاتجاهات انفعالات نرفزة ثلاثة ايام ضاغطة تجعلك مشاكساً بعض الشيء وتسير عكس التيّار،كن عاقلاً ولا تتسرّع في اتخاذ المواقف أو القرارات السلبية والحاسمة مطلوب منك التروّي وانتبه من ردات الفعل المتسرعة تتبدل الاجواء السلبية الى ايجابية و يحالفك الحظ من جديد مع انتقال القمر الى برج الثور الصديق يومي الثلاثاء والاربعاء تخف وتختفي الضغوط وحملة الانزعاج والتحدي والاستفزاز فتتسارع الأحداث وتكثر التطورات على أنواعها تجد نفسك منهمكاً في التحضير للمشاريع والملفات القانونية والادارية.. تتابع الحظوظ وتدخل في عطلة اسبوع مميزة تحت تاثير القمر من برج الجوزاء الهوائي الصديق يومي الخميس والجمعة الذي يفتح مجالات للاحتفالات والابتكار للابداع ايام ممتازة افكارك غنية ذكية مقنعة ما يجعلك تشعر بالسعادة، وتسير نحو أهدافك بحماسة فائقة وسرعة استثنائية اسبوع ممتاز يحمل معه عروضا مالية وعمليات شراء وبيع ومفاجآت واسفار مهمة.

عاطفياً: تدخل في مرحلة عاطفية جيدة تكون الاكثر وعدا تبشر بفترة عاطفية مليئة بالشغف والحب تمارس سحرك وتغري الكثيرين فتكون جاذبيتك مضاعفة تحت تاثير كوكب الزهرة كوكبك الحاكم الموجود في برج الجوزاء الصديق للعازب يشير الوضع العاطفي الى اجتماع مع حبيب قديم او قد تلتقي مع من يدخل قلبك مباشرة .

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تنذرك الكواكب بأن الشهر لن يكون سهلاً