تنتظر مولود برج "العذراء" من الجمعة 10 إلى الخميس 16 تموز تغييرات كبيرة

مهنياً: يحدث هذا الاسبوع تغييرا في حياتك يخدم مصالحك فتحصل على النتائج المطلوبة بسرعة ويحلفك الحظ في هذه الفترة الرائعة والدسمة مع وجود الشمس في برج السرطان الى جانب عطارد الذي لا يزال تحمل اليك الاحتفالات المهنية والاجتماعية ما يجعلك تسيطر على الاجواء الفلكية بداية مع وجود القمر في برج الحمل ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان بين السبت والاثنين في البيت الثامن الذي يقدم لك فرصة ومجال كي تحسن امورك وتتراجع عن خطوة او مبادرة غير نافعة فترة مناسبة مطلوب منك المرونة في اتخاذ القرارات الجذرية والمصالحات والتسويات فتتخذ قرارات حكيمة وتبدو متفائلاً تثبت عن جدارة وتقدم أفكاراً رائعة واقتراحات مميزة يتابع الحظ دورته مع انتقال القمر يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى برج الثور الصديق من اقوى ايام الاسبوع دعم وآمال كبيرة ومسيرة جديدة متفائلة محطة مثمرة معنويات قوية عزيمة قوية حماسة وقدرة على رؤية الامور بطريقة واضحة وشفافة تساعدك على حسم الامور ما يجعلك تقفز الى الامام وتسجل نقاطاً لصالحك تتبدل الاحوال الفلكية ونوعية الوقت مع انتقال القمر الى الجوزاء في اعلى نقطة في الدائرة الفلكية ما ينذر بالتراجع النفسي الصحي والمعنوي وقد تكون آثاره ضاغطة وصعبة ومعقدة اسبوع طويل لكنه اسبوع مفيد ومنتج على كافة الاصعدة.

عاطفياً: لا تزال الاوضاع الفلكية مشوشة وقد يكون الجو متشنجا يحمل معه المتاعب والازمات ما يجعلك تراوح مكانك، على الصعيد العاطفي، بسبب وجود الزهرة كوكب الحب في مواجهة برجك من الجوزاء وقد تعيش بعض البلبلة مع الشريك، مراجعاً حساباتك أو مواجهاً صعوبة في المحافظة على الاتزان والتفاهم مع الاهل والاولاد للعازب, اجواء متطلبة وضاغطة وعلى الارجح قد تقع ضحية المزاجية التي يمارسها الحبيب..

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