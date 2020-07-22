تنتظر مولود برج "الأسد" من الجمعة 10 إلى الخميس 16 تموز أنشطة كثيرة

مهنيا:ً تكثر النشاطات التي يتكلل معظمها بالنجاح في بداية هذا الاسبوع الجيد جدا مع وجود القمر في برج الحمل الناري الصديق الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان مدة ثلاثة ايام في البيت بيت الثقة بالنفس والقدرة والكفاءة والحظوظ والنشاط الذي يقدم لك اجواء ايجابية جدا ورابحة فتدخل صفحة جديدة بين السبت والاثنين فتكون الفترة الاجمل فترة رائعة تفتح امامك مجالات للخلق للابتكار للابداع للكتابة للتواصل مع الغرباء كل الامور تسير بطريقة ايجابية ما يجعلك تتمتّع بقوّة مميّزة وتنطلق واثقاً بنفسك لإنجاز المهمّات الصعبة ورسم طريقك بحرّية وتحديد اهدافك. لكن سوف تتبدل المواقع الفلكية مع انتقال القمر الى برج الثور في مواجهة برجك يومي الثلاثاء والاربعاء ما يجعلك تطل على ايام متشابكة الاوضاع، تحمل اليك أخباراً غير جيدة ، وتضعك أمام تحديات وعراقيل فتشعر ان الضغوط تكثر لا تتهور ان سمعتك على المحك وانت المسؤول عن تدبير الامور مسؤوليات كثيرة بانتظارك في البيت في المكتب تصرف بطريقة مدروسة ولا تتسرع ولا تتهور نصل الى عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى برج الجوزاء يومي الخميس والجمعة في بيت التحالفات والمساعدات والدعم فتحقق ارباح وتعوض عن خسارة فترة جيدة تحمل إليك أخباراً طيبة وستطال الايجابيات مختلف الاصعدة في حياتك سواء كنت عاملاً او رب عائلة ستلمس تسارعاً في الحياة المهنية اسبوع جيد يدعم خطواتك ويحمل طاقة ايجابية وحظ كبير.

عاطفيّاً: لا تزال الاجواء العاطفية والعائلية جيدة جدا فتعرف افراحا كثيرة وحبا يملئ قلبك مع وجود كوكب الزهرة كوكب الحب والرومنسية في برج الجوزاء الذي يحمل لك اوقاتاً سعيدة تكلل ايامك وتوقعك في حب الشريك من جديد لقد حان الوقت المناسب لاصلاح اي خلل والسير مجدداً على الطريق الصحيح للعازب يشير كوكب الزهرة الى ارتباط رسمي كخطوبة او زواج

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