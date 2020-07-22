تنتظر مولود برج "السرطان" من الجمعة 10 إلى الخميس 16 تموز أحداث مميزة

مهنياً: اسبوع مميز افكار غنية وخلاقة تتمتع بها تجعلك رائدا في محيطك تحت تاثير الشمس وعطارد من برجك لكن البداية تتحدث عن تغييراً كبيراً في المواقع الفلكية مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الحمل بين السبت والاثنين الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برجك فيحمل معه توترا ارتباكاً وبلبلة اجواء هادئة فانت بحاجة الى الحماس والتنظيم والوضوح في هذه المرحلة التي تسلط الاضواء على المسؤوليات والمتطلبات المهنية والعائلية والاجتماعية بالاضافة الى المعاملات القانونية والادارية من الضروري ان تكون جاهزا لا تتصرف بطريقة عشوائية كي لا تعرض نفسك لخيبات كثيرة خفف من مزاجيتك يعود الحظ ويدعمك مع انتقال القمر الى الثور يومي الثلاثاء والاربعاء في موقع جيد مناسب وداعم فتتبدل الظروف لمصلحتك من افضل ايام الاسبوع التي تعطيك نوع من قدرة على التضامن والتحالف والتفاعل مع الاخرين ايام جيدة بناءة وناجحة تساعدك الحظوظ وتقوى شعبيتك نصيحة تعاون مع الاخرين ولن تخيب آمالك نصل الى عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الجوزاء فتتغير الاجواء وتخف الحركة وتتراجع طموحاتك واهدافك كما تعيش فترة من اللااستقرار المشكلة انك سوف تنام على اخبار وتفيق على اخبار متعبة يتغير المسار وتخف الحماسة ايام بطيئة فاشلة هادئة تماما حاول ان ترفه عن نفسك وابتعد عن اتخاذ قرارات كبيرة كي لا تندم.

عاطفيّاً: حاذر من اوهام عاطفية ومن المغامرات ولا تراهن على الصدفة ان وجود كوكب الزهرة في برج الجوزاء المواجه لبرجك لا يناسبك فتهدأ وتيرة الحياة العاطفية والعائلية نسبياً وتبتعد لا شعورياً عن الاضواء والأجواء الصاخبة والبلبة التي قد تسبب لك القلق انتبه ولا تاخذ قرارات حاسمة ولا تسمح لنفسك بالجري وراء الافكار السوداء للعازب, قد تكون معرّضاً لبعض الاهتزازات ويتطلب منك وقاية وحرصاً، حتى تتجنب الأسوأ.

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