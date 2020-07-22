تنتظر مولود برج "الجوزاء" من الجمعة 10 إلى الخميس 16 تموز أمور مهمة

مهنياً: يساعدك هذا الاسبوع على تحقيق الآمال والتخطيط للبعيد فتصلك الاخبار الدسمة تباعا وتختم الاسبوع بنجاح وتفوق على كافة الاصعدة عاطفيا ومهنيا مع وجود القمر في برجك البداية مع وجود القمر في برج الحمل بين السبت والاثنين الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان يعطيك حماسة كبيرة ويلطف الاجواء من حولك فتزداد شعبيتك من دعم وتشجيع ووقفة تضامنية معك تجعلك من الابراج الناجحة واللافتة للنظر نشاطات متعددة مشاركة يغمرك الحظ بكرمه ومكافآته الثمينة. نصل الى الفترة الاضعف مع انتقال القمر الى برج الثور يومي الثلاثاء والاربعاء المواجه لبرجك فتتعقد الامور بسبب توتّر او قلق انها ايام ضعيفة فارغة من الطاقة زهق هدوء زعل احباط انزعاج سلبية تاخير بلبلة سؤ تفاهم ايام مثقلة بالتحديات والاعباء تطلّب منك أن تكون متيقّظًا وشديد الحرص على مستوى عطائك تتبدل الاحوال الفلكية مع انتقال القمر الى برجك في عطلة الاسبوع يومي الخميس والجمعة ما يعني ان الامور تنقلب راسا على عقب لمصلحتك تكبر المعنويات وتتقدم بخطى ثابتة لتحسين وضعك المهني والعائلي ضاعف جهودك كي تنجح سواء كانت امور لها علاقة بسفر او عودة من سفر او تحضير لمشروع جديد اسبوع ممتاز ايجابي يحمل لك الكثير الكثير من الاخبار والاحداث السارة.

عاطفياً: تعرف افراحا كثيرة وغراما عاصفا وحماسة وحبا يملئ قلبك بحيث تكون الأجواء العاطفية والشخصية متفائلة وداعمة، تحت تاثير الزهرة الذي يسكن في برجك ما يجعل قلبك يهتف من جديد وتكون مستعدًّا لإعادة النظر ببعض الأخطاء ولطيّ صفحة الماضي للعازب حب من النظرة الاولى احتفالات افراح سعادة احتمال ان تفكر بزواج او خطوبة عجقة عاطفية حب محبة انسجام.

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