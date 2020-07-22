تنتظر مولود برج "الثور" من الجمعة 10 إلى الخميس 16 تموز أمور مميزة

مهنياً: تتمتع هذا الاسبوع بحدس مميز يجعلك ترى الامور من منظار متفائل وايجابي اسبوع مهم جدا داعم ومساعد تحت تاثير الطوالع الفلكية الايجابية من الشمس وعطارد في برج السرطان هذه التاثيرات تحمي مصالحك وترافق خطواتك لكن سوف تكون بداية الاسبوع صعبة تجعلك معرّضاً لبعض الاهتزازات والتعب والملل والضجر والانزعاج وتتطلب منك المرونة والدبلوماسية حتى تتجنب تأزيم الامور تحت تأثير القمر من برج الحمل المواجه لبرجك بين السبت والاثنين الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان لذلك ابتعد عن الاستفزاز ولا تخلق لنفسك المتاعب، إرض بالتسويات وقدّم تنازلات في الوقت المناسب.يعود الحظ حليفك مع انتقال القمر الى برجك يومي الثلاثاء والاربعاء فتكون ايام واعدة تفتح الابواب في وجهك وتجعلك تتقدم وتحقق ما تريد ما يجعلك تتميّز عن الجميع باهتماماتك وقد تأخذ جواب نهائي فترة رائعة تحمل إليك المفاجأت والهدايا وقد تحقق ربحًا ملموسًا وتقدّمًا كبيرًا في العمل. تتابع الحظوظ مع انتقال القمر الى برج الجوزاء يومي الخميس والجمعة في بيت التقدم بيت الحب والرومنسية بيت التوفيق وبيت المنافسات والانجازات والارباح لكن عليك ان تنتبه من المصاريف الايضافة وكن واعيا على برمجة الامور بحكمة ولا تتصرف بطريقة عشوائية نظم الامور والملفات والمستحقات المالية اسبوع جيد وممتاز يحمل اخبار سارة ومكافآت وتنجح بطريقة كبيرة.

عاطفياً: يحمل هذا الاسبوع مفاجأة سارة على الصعيد الشخصي ومشروعا مشتركا مع الشريك تحت تاثير كوكب الحب الزهرة من برج الجوزاء فلن تشعر بالوحدة ولن تعاني من الشعور بالنقص بل ستتمتع بجاذبية وبحبّ للحياة للعازب يعدك كوكب الزهرة بغرام من النظرة الاولى او حدث استثنائي قد يقلب اوضاعك فتكون بأمان وبإمكانك تطوير العلاقة والذهاب بها نحو مستويات عالية من الثبات والثقة.

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