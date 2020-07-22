تنتظر مولود برج "الحمل" من الجمعة 10 إلى الخميس 16 تموز أمور مميزة

مهنياً: تناسبك المواقع الفلكية وتهبك التغييرات التي تحلم بها والقدرة على ادارة حياتك كما تريد فتكون انطلاقة اسبوع مثمرة ومهمة والجو العام جيد جدا لا بل ممتاز مع وجود القمر في برجك بين السبت والاثنين ليشكل مربعا مع الشمس من برج السرطان في اعلى نقطة من الدائرة الفلكية يعطيك قوة جرأة كي تاخذ قرارات مهمة ومعنويات تجعلك تحقق كل امنياتك فتحصل على نتائج سريعة وتكون الرابح الاكبر وسوف يلمع نجمك ويشع، تصادفك ظروف مميّزة تسلّط كل الاضواء على مهاراتك القيادية والادارية وعلى شجاعتك في اتخاذ المبادرة نحو التسوية والحلّ تتابع الحظوظ وتكون المعنويات مرتفعة جدا يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى برج الثور اي الى البيت الثاني بيت المال فيقدم لك المكاسب والارباح ويشجعك على الاستمرار وتكثيف الجهود لتحقيق المكاسب المالية وعلى اقتحام المجهول بدون خوف او تردد مزوداً بمعنويات مرتفعة وعزيمة هائلة واندفاع رائع فترة مميزة من النجاح والتألق تبرز خلالها مواهبك، وتحقق فيها بعض الأمنيات تختم الاسبوع بطريقة ممتازة مع انتقال القمر الى برج الجوزاء الى بيت الحياة الناشطة والتحركات البناءة والسفر والزيارات بيت الكلام والحوار والتواصل مع الاخرين فتتحمس للعمل وسيكون بانتظارك جدول اعمال مليء بالمواعيد والتطلعات والامال والانتقال الى مرحلة مهمة اسبوع مهم يقدم لك بداية جديدة صفحة جديدة مهمة جدا لها علاقة بمكتب جديد او عمل جديد.اسبوع مهم تلاقي الدعم والتعاون من الجهات القادرة.

عاطفياً: تنعم باوقات حلوة ومغازلات مفرحة ونشاطات مميزة مع الشريك والاولاد ويبشرك كوكب الحب بزواج في العائلة فانت تشع سحرا وجاذبية وانسجام وتفاهم مع الشريك والاولاد والاحبة وتعرف جديداً وتجديداً في حياتك الزوجية والشخصية للعازب تتعرف على شريك المستقبل وتعيش لحظات ممتعة فتخرج للقاء الناس وتكون اجتماعياتك ممتعة جداً حيث تمارس جاذبية مذهلة وتحقق ما تريد.

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