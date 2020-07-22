المصمّمة نادين قانصو تصوغ كلماتها مجوهرات "بالعربي"

القاهرة - لايف ستايل
يظهر عشق مصممة المجوهرات نادين قانصو للهوية العربية واللغة العربية تحديداً جلياً في هذه المقابلة. هي التي أطلقت اسم "بالعربي" على علامة مجوهراتها التي أسستها منذ سنوات احتفاء بالثقافة العربية وجمال الخط العربي. وكانت العلامة قد احتفلت في دبي بعيدها العاشر منذ ثلاث سنوات.
يقال إن القلب يعشق كل جميل، عشقت نادين التصوير الفوتوغرافي أولاً، ثم اتسع نطاق اهتماماتها ليطال عالم تصميم المجوهرات. وتعاونت نادين مع ديما عياد في إطلاق خط أزياء محدودة الإصدار كتب عليها "أنت ... كما أنت".
لطالما كان الحب في صميم ابتكارات مجموعة بالعربي إنما أصبح أعمق وأكثر وضوحاً مع المجموعة الأخيرة "حبك نار". الابتكار واللغة العربية والحب يجتمعون سوياً في ابداعات نادين قانصو. ولإ سم مكانة في قلب المصممة، لتعرفي السبب وتتعرفي أكثر على نادين قانصو ومجموعتها الجديدة
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