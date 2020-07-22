"هاتفوهم".. لماذا يجب علينا إجراء اتصالات هاتفية لكبار السن بدور الرعاية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تمثل القيود المفروضة على الزيارات جراء جائحة فيروس كورونا عبئا ثقيلا على كبار السن داخل دور الرعاية، وعلى هؤلاء المجبرين على البقاء في المستشفيات لفترات طويلة.

وبالتالي، يجب على أحبائهم وأصدقائهم بذل مزيد من الجهد للتواصل معهم حتى ولو عبر الوسائل غير المعتادة.

وتوصي كريستا روت-ساكنهايم، رئيسة الرابطة المهنية لأطباء النفس الألمان: "هاتفوهم، هاتفوهم، هاتفوهم".

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وتقول أيضا إن الخطابات أو العبوات الصغيرة المليئة بالسلع يمكنها أن تجعل يوم كبار السن جميلا. إنها تضفي تغييرا قليلا على حياتهم اليومية التي تسودها الوحدة.

وتقترح: "أرسل لجدتك بعض الألعاب.. وأسألها هل أعجبتها، وما الذي فعلته بها".

كما أن الاتصالات عبر تقنية الفيديو بديل رائع عن الزيارات الشخصية، حيث تتيح مشاطرة حياتك معهم، والغناء أو تناول الطعام معا.

يشار إلى أن هذا قد يتطلب ممارسة من جانب كبار السن الذين ليسوا على دراية بكيفية عمل مثل تلك التقنية.