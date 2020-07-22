محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- قالت خبيرة الأثاث والموضة الألمانية أورسولا جايسمان، إن القشرة الخشبية تغزو عالم الأزياء حاليا لتمثل بديلا نباتيا للجلود. وأوضحت جايسمان أن القشرة الخشبية عبارة عن شريحة رفيعة من الخشب ذات ثقوب متناهية الصغر وسماكة متسقة تحاكي ألياف طبيعية مرنة ذات نسيج دقيق، مشيرة إلى أنها تدخل حاليا في صناعة الملابس والأحذية والحقائب للحصول على إطلالة طبيعية في غاية البساطة والأناقة.

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