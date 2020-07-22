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خصصت الإعلامية نهى عبدالعزيز، إحدى فقرات برنامجها "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "DMC"، للحديث عن فستان العيد، حيث استضافت أميرة هاني مصممة الأزياء.
وقالت أميرة، إن السنوات الأخيرة شهدت تفضيل البنات لـ"الجينز"، وهو ما دفعها إلى إعادة موضة "الفستان"، لإضفاء الطفولة والبراءة على البنات صغيرة السن، بخلاف البنطلونات الجينز.
وأضافت: "فستان العيد له رونقه وفرحته وطابعه الخاص، والبنات تحب الملابس المريحة الملونة، حيث تجذب الملابس الملونة الأطفال".
وأوضحت، أنها درست تصميم الأزياء للكبار وطبقته على ملابس الصغار، حيث شهدت الفقرة عرضت أكثر من نموذج لفستان من خلال "موديلات أطفال"، مؤكدةً أن البطانة يجب أن تكون خفيفة وبعيدة عن جسم الأطفال حتى لا تضايقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر "قول للزمان ارجع يا زمان".. مصممة أزياء تستحضر "فستان العيد" في زمن "الجينز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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