مطبخ
كتب: هن -
01:08 ص | الأربعاء 22 يوليو 2020
تبحث السيدات عن استخدامات مختلفة للفراولة، ولذلك تقدم "هُن" طريقة مبتكرة لتحضيرها مع الجبنة وزيت اللوز.
مقادير الفراولة بالجبنة واللوز
36 حبة فراولة طازجة
11 جرام من الجبنة الكريمة
نصف كوب سكر بودرة
ربع ملعقة صغيرة من زيت اللوز
شوكولا مبشورة (بحسب الرغبة).
طريقة تحضير فراولة بالجبنة واللوز
نظّفوا الفراولة وقطعوا طرفها على شكل "X" وافتحوها برفق.
اخفقوا الجبنة في وعاء صغير مع السكر وزيت اللوز حتى يصبح المزيج خفيفاً.
ضعوا ملعقة أو ملعقتين من خليط الجبنة في كلّ حبة فراولة، ثم رشوا الشوكولا.
وأخيرًا ضعوا الفراولة في الثلاجة قبل التقديم.
كانت هذه تفاصيل خبر سهلة وبسيطة.. حلوى الفراولة بالجبنة واللوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.