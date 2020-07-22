سهلة وبسيطة.. حلوى الفراولة بالجبنة واللوز

مطبخ

تبحث السيدات عن استخدامات مختلفة للفراولة، ولذلك تقدم "هُن" طريقة مبتكرة لتحضيرها مع الجبنة وزيت اللوز.

مقادير الفراولة بالجبنة واللوز

36 حبة فراولة طازجة

11 جرام من الجبنة الكريمة

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نصف كوب سكر بودرة

ربع ملعقة صغيرة من زيت اللوز

شوكولا مبشورة (بحسب الرغبة).

طريقة تحضير فراولة بالجبنة واللوز

نظّفوا الفراولة وقطعوا طرفها على شكل "X" وافتحوها برفق.

اخفقوا الجبنة في وعاء صغير مع السكر وزيت اللوز حتى يصبح المزيج خفيفاً.

ضعوا ملعقة أو ملعقتين من خليط الجبنة في كلّ حبة فراولة، ثم رشوا الشوكولا.

وأخيرًا ضعوا الفراولة في الثلاجة قبل التقديم.