الامارات | أبوظبي تتزين لعيد الأضحى

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تتزين لعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت بلدية مدينة أبوظبي أعمال تزيين أبوظبي وضواحيها بأكثر من 2180 تشكيلاً ضوئياً، تبعث على السلام والمحبة، والفرح، وتنشر ألوان البهجة، وضياء السعادة، لترتدي عاصمة الوطن عباءة من ضياء، ووشاحاً من نور وبهاء، ولتعم السعادة والفرح قلب كل جائل في شوارعها، مستمتعاً بتناسق الأنوار، وهالات الضياء التي انتشرت في كل مكان، حيث نشرت بلدية مدينة أبوظبي آلاف التشكيلات الضوئية بديعة المناظر، متناسقة الألوان في أرجاء أبوظبي.

يأتي تزيين أبوظبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك لتعزيز الأجواء الروحانية في هذه المناسبة المباركة، وبثاً للبهجة والسعادة بين السكان، وحرصاً من البلدية على مشاركة المجتمع في مناسباته السعيدة، وتوفير البيئة المفعمة بالفرح والسكينة والسعادة.

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