الامارات | 5 فوائد صحية للحليب

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية للحليب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعدّ استهلاك الحليب موضوعاً ساخناً في عالم التغذية، ودائماً ما تثار الأسئلة حول ما إذا كان ذلك مفيداً أو ضاراً. وفي ما يلي بعض الفوائد الصحية للحليب حتى تتمكن من تحديد ما إذا كان هذا هو الخيار المناسب لك:

1- غني بالفيتامينات

يحتوي الحليب على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين (ب12)، فيتامين (د)، فيتامين (أ)، البوتاسيوم، الكالسيوم، الفسفور، السيلينيوم، المغنيسيوم والزنك وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، فهو مصدر جيد للدهون الصحية ومضادات الأكسدة، ويحتوي على المئات من الأحماض الدهنية المختلفة.

2 - يحتوي على البروتين الجيد

الحليب مصدر غني للبروتين الجيد، والبروتين ضروري للعديد من الوظائف الحيوية في جسمك، بما في ذلك النمو والتطوير وتنظيم الجهاز المناعي. والبروتين الموجود في الحليب يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، قد تساعد هذه الأحماض على تقليل فقدان العضلات المرتبطة بالعمر.

3- مفيد لصحة العظام

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يرتبط شرب الحليب مع عظام صحية، ويرجع ذلك إلى توليفة قوية من العناصر الغذائية، بما في ذلك الكالسيوم، فيتامين د، الفوسفور، المغنيسيوم، البوتاسيوم والبروتين.

كل هذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على عظام قوية وصحية. وإضافة الحليب ومنتجات الألبان إلى نظامك الغذائي قد يمنع أمراض العظام مثل هشاشة العظام، ويقلل من خطر الإصابة بالكسور.

4- مفيد لصحة القلب

الحليب غني بالبوتاسيوم، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ولكن يجب الانتباه أن الحليب يحتوي على كمية عالية من الدهون المشبعة والكولسترول، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

5- يساعد على فقدان الوزن

يحتوي الحليب على مجموعة متنوعة من المكونات التي قد تسهم في إنقاص الوزن وتمنع زيادته، منها المحتوى العالي من البروتين، والذي يساعد على الشعور بالشبع لفترة زمنية أطول، ما قد يمنع الإفراط في تناول الطعام.

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