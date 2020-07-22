الامارات | 5 نصائح لـ «حَمل مريح وولادة آمنة» في زمن «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لـ «حَمل مريح وولادة آمنة» في زمن «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتميز فترة الحمل لدى الأزواج بخصوصية كبيرة، فهي فترة مملوءة بالإثارة والسعادة والترقب. وبالرغم من هذا وبالنظر إلى الوضع الحالي وتزايد القيود المفروضة على حياتنا بينما يتصارع العالم مع وباء «كوفيد-19»، يمكن للأمهات الحوامل أن يشعرن بالقلق والعصبية وبعض الخوف والتوتر. ولضمان قدرة النساء على تجربة حمل جديد بسهولة خلال هذه الفترة، يجب توخي عدد من المحاذير واتباع نصائح معينة تساعد النساء على حماية أنفسهن وطفلهن المرتقب. وهنا عدد من الخطوات التي ينصح باتباعها في هذه الفترة، تقدمها الدكتورة ديسيسلافا ماركوفا، رئيسة وحدة الأجنّة في عيادة «آي في آي» أبوظبي.

للإطلاع على النصائح الـ5، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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