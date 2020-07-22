الامارات | مسكوكات مـن الذهب والفضة تحتفي بـ «إكسبو 2020 دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن مسكوكات مـن الذهب والفضة تحتفي بـ «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مصرف الإمارات المركزي عن إصدار مسكوكات تذكارية مـن الذهب والفضة، اعتباراً من أمس، بمناسبة استضافة الإمارات «إكسبو 2020 دبي».

وستطرح المسكوكة التذكارية للبيع عبر الموقع الرسمي لـ«أمازون الإمارات»، وموقع شركة نيوزيلاند منت، وهي الشركة المرخَّص لها رسمياً تصنيع المعادن الثمينة والعملات التذكارية المرتبطة بالحدث الدولي، إذ ستُباع المسكوكة من الذهب زنة 20 غراماً بنحو 8814 درهماً، ومن الفضة زنة 40 غراماً بنحو 661 درهماً.

وقال المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في مصرف الإمارات المركزي، الدكتور صبري العزعزي: «يأتي إصدار المسكوكات حرصاً منا على تخليد الإنجازات التاريخية، التي تسهم في صنع مستقبل الإمارات، وتعزيز مكانتها عالمياً، وتكمن أهمية هذا الحدث لما له من تأثير كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويعها وجذب الاستثمارات، إلى جانب تعريف العالم بثقافة الإمارات، ما يتماشى مع رؤية قيادتنا».

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من جانبه، قال المدير التنفيذي في «إكسبو 2020 دبي»، نجيب محمد العلي: «ليست القيمة المادية لهذه المسكوكات ما يميزها فحسب بل القيمة المعنوية التي لا تقدر بثمن، إذ إنها تجسد عملاً دؤوباً بين دولة الإمارات والعالم، لاستضافة إكسبو استثنائي يعود بالنفع على البشرية، في الوقت الذي بات فيه من الضروري تعزيز العمل الجماعي، لتخطي جميع التحديات».

وقال المدير التنفيذي في «إكسبو 2020 دبي»، نجيب محمد العلي: «ليست القيمة المادية لهذه المسكوكات ما يميزها فحسب، بل القيمة المعنوية التي لا تقدر بثمن».

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