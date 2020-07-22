الامارات | النجمة الأميركية ميناج: حب.. زواج.. عربة أطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة الأميركية ميناج: حب.. زواج.. عربة أطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت نجمة الراب الأميركية نيكي ميناج، أول من أمس، أنها حامل بطفلها الأول، من خلال نشرها صوراً عبر «إنستغرام» تظهر بوضوح حملها. وأرفقت المغنية (37 عاماً) المولودة في ترينيداد وتوباغو، والتي ترعرعت في حي كوينز في نيويورك، إحدى الصور برسالة جاء فيها «حب. زواج. عربة أطفال. تملأني الحماسة والامتنان. أشكركم جميعاً على أمنياتكم بالسعادة». وتتزوج المغنية من المسؤول في الإنتاج الموسيقي الأميركي كينيث بيتي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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