الامارات | محمد رمضان: انتظروني في «موسى» برمضان 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: انتظروني في «موسى» برمضان 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الفنان محمد رمضان، مساء أول من أمس، عن تأجيل مسلسل «الإمبراطور» الذي يتناول قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي، إلى أن يتم التفاوض مع الورثة، مشيراً إلى أنه سيشارك في رمضان المقبل 2021 بمسلسل آخر يحمل اسم «موسى». وكتب رمضان عبر حسابه على موقع «فيس بوك»: «تم تأجيل مسلسل أحمد زكي لحين التفاوض مع الورثة.. مسلسلنا القادم (موسى) تأليف ناصر عبدالرحمن إخراج محمد سلامة إنتاج تامر مرسي». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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