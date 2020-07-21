وزيرة الهجرة: نجوى إبراهيم زارتني في بيتي وعملنا ورق عنب

علاقات و مجتمع

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم زارتها في منزلها وأعدتا معا "محشي ورق عنب"، مشيرة إلى أن هذه الزيارة جاءت على خلفية لقاء جمعهما في برنامج "بيت العائلة".

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، عبر القناة الأولى المصرية، أن لقائها الأول عقب توليها حقيبة الوزارة مع الإعلامية نجوى إبراهيم أحدث بينهما علاقة قوية، وتابعت: "تم استضافتى فى برامج كثيرة جداً ولكن هذا اللقاء أثر فى كثيراً لأنها خدتنى فى حتة تانية خالص بأسلوبها الرائع".

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم: "لمجرد أنى سمعت اسم ماما نجوى السعادة التى كانت جوايا إنى هشفها كانت غريبة جداً، مكنتش متخيلة فعلاً.. ولما سألتنى عن معرفة بالطبخ قلت ليه نعم أعرف وبعرف أطبخ ورق عنب، فقالت لى خلاص أنا هجيلك البيت، ولما جت أنا كنت عملت ورق العنب، فقالت لا هنبدأ من جديد..وفعلاً عملنا ورق عنب من جديد".