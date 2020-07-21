فيديو.. خبير يشرح طريقة للكشف عن غش المصوغات الذهبية

علاقات و مجتمع

خصصت الإعلامية نهى عبدالعزيز، إحدى فقرات برنامجها "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "DMC"، للحديث عن غش المصوغات الذهبية، حيث استضافت سامح عبدالحكيم خبير بمجال المصوغات.

وقال عبدالحكيم: "السبيكة ذهب خالص ولا مصنعية فيها وهي ما نصنعها في الخامات، ولكي يُرتدى يجب أن يضاف عليه نحاس أو فضة وبعض المواد لإكسابه الصلابة، لأنها يمكن أن تثنى، وهو الذهب البندقي أو الذهب عيار 24 أي أنه عيار 999 في الألف، ونضع عليه 125 سهم نحاس أو فضة لكي يصبح عيار 875 وهو عيار 21".

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وأضاف: "ولو زودنا عدد الأسهم لتصبح 250 سهما سيصبح الذهب عيار 18، وهو الأفضل في التصنيع ويمكن تشكيله ويكون عمره أطول ويظل محتفظًا بلمعانه".

وحذر عبدالحكيم، من الذهب الذي يباع عبر الإنترنت "أون لاين": "الذهب قد يباع بـ10 جنيهات مثلًا على أنه مستعمل، ويجب على الجميع أن يبعد عنه، لأنه مهرب ولم يدفع صاحبه ضريبة أو دمغة أو أي شيء".

وأشار إلى أن الدمغة يمكن أن تغش، من خلال ضرب العيار ويمكن معرفة من خلال حجر "المحك" وثمنه لا يتجاوز 10 جنيهات، بالإضافة إلى زجاجتي مياه كشف تكشف عن الذهب عيار 21 وعيار 24.

وقام عبدالحكيم، بحك الجهاز ووضع عليه نقطة كشف: "اللي هيروح أو يخف يبقى حاجتين، لو الذهب راح خالص يبقى نحاس صافي ولو لونه خف يبقى ذهب أقل من العيار، ولو لونه بقى يبقى هو العيار المظبوط".