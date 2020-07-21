صور.. زوجة ماجد المصري تحتفل بعيد زواجهما: ما وجدت أجمل من يوم جمعني بك

علاقات و مجتمع

حرصت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري، على مشاركة متابعيها بصور أثناء احتفالها مع زوجها بعيد زواجهما، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وظهرت في الصور وهي تقبل زوجها معلقة: "ما وجدت يوما أجمل من يوم جمعني بك.. كل عيد زواج وحبنا يكبر كل عام وأنت حبي الأول والأخير".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تحرص فيها زوجة الفنان ماجد المصرى على مشاركة متابعيها بصور تجمعها بزوجها يوم عيد زواجهما، وكانت احتفلت "رانيا" بعيد زواجها عبر حسابها على انستجرام، حيث نشرت مقطع فيديو لصور مجمعة لها مع زوجها، وفي الخلفية أغنية للفنانة إليسا.

وعلقت كاتبة: "أجمل إحساس في الكون إنك تعشق بجنون وده حالي معاك.. كل سنة وأنت حبيبي وعمري وروحي وحياتي كل سنة وأنت أحلى وأجمل حاجة في حياتي والله كل سنة وانت ضهري وسندي في الدنيا.. بحبك يا أغلى وأجمل ما شافت عيني".