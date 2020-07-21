مع اقتراب عيد الأضحى.. كيف تحمي نفسك من "كورونا" في المصايف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سيد متولي

مع اقتراب قدوم عيد الأضحى المبارك، يمني الكثير من المواطنين أنفسهم بأن تقرر الحكومة فتح الشواطئ أمامهم، للترفيه عن أنفسهم والتغلب على الطقس الحار، مع عودة الحياة في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

لكن حال قرت الحكومة فتح الشواطئ أمام المواطنين للترفيه والاستمتاع بالمياه، لا بد من الحذر عند الذهاب للمصايف، في ظل أن فيروس كورونا لم ينته حتى الآن.

ولذلك نقدم لكم أهم النصائح التي لابد من الالتزام بها لحماية نفسك من "كورونا" في المصايف.

هل هناك خطر من المياه؟

وفقا للدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، فإن مياه البحار لا تنقل عدوى فيروس كورونا.

وقال "الحداد"، لـ"الخليج 365، إن الكورونا ينتقل في حالة التجمعات وعدم الاحتفاظ بمسافة آمنة تقدر بنحو متر ونصف بين المتواجدين، لافتًا إلى أن الفيروس ينتقل عن طريق الاستنشاق أو اللمس.

وأضاف "الحداد"، أن الشواطئ لا تنقل فيروس كورونا، والعدوى تأتي بسبب التقارب وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي.

ونصح "الحداد"، المواطنين حال ذهابهم إلى الشواطئ بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية من معقمات اليدين وارتداء الكمامة أثناء التنزه، إضافة إلى ضرورة تناول الأغذية الصحية التي تعزز المناعة مثل البروتينات والأطعمة الغنية بفيتامينات "أ وسي ود، إضافة إلى الزنك".

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في سياق متصل يكشف موقع healthline، كيف تكون آمنًا خلال تواجدك بالشاطئ:

- عليك إحضار مناديل مطهرة ومعقم لليدين.

- الالتزام بالابتعاد الجسدي مسافة متر بين كل شخص.

- ارتداء القناع، ما لم يكن بإمكانك أن تكون على بعد متر على الأقل من الآخرين.

- من المهم أيضًا ملاحظة أنه قد لا تتمكن أنت وعائلتك من الوصول إلى بعض المرافق العامة مثل دورات المياه، لأنها تحتوي على العديد من الأسطح عالية اللمس التي يمكن أن تحمل قطرات تحتوي على الفيروس.

هل تقتل البحار الفيروس؟

يقول روبرت جلاتر، طبيب الطوارئ بمستشفى لينوكس هيل في نيويورك: "من غير الواضح ما إذا كانت مياه البحار قادرة على نشر الفيروس، بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يؤدي ارتفاع محتوى المياه المالحة في البحار إلى قتله".

في حين أنه من غير المحتمل أن ينتقل الفيروس بالماء، فإن هذا لا يعني أنه لا يوجد خطر إذا ذهبت إلى الشاطئ، لكن عدد الأشخاص الذين سيخرجون ويتجولون على الشواطئ، ويتجمعون معًا، قد يتسبب في نقل الفيروس.